Comunali in Puglia: faro su Lecce e Bari: i risultati delle elezioni in diretta

Sindaci da rieleggere e Consigli comunali da rinnovare in Puglia: iniziato lo spoglio delle elezioni comunali. Fai accesi sulla città metropolitana di Bari e sul capoluogo salentino, Lecce. Qui a sfidarsi per la poltrona di primo cittadino ci sono: Carlo Salvemini per il centrosinistra, Adriana Poli Bortone per il centrodestra e i due civici, Agostino Ciucci e Alberto Siculella. A Bari invece Vito Leccese, candidato del Partito Democratico, Verdi, Con e altre liste civiche, l'altro candidato di centrosinistra, supportato dal Movimento 5 Stelle, Michele Laforgia e il centrodestra, rappresentato da Fabio Romito.

La tornata elettorale in provincia di Lecce

Ma la partita elettorale si giocherà in altre 28 realtà della provincia di Lecce che insieme contano una popolazione di oltre 131mila residenti. Si tratta nella quasi totalità dei casi di Comuni con popolazione al di sotto dei 10mila abitanti. Eccezion fatta per Copertino, seconda realtà al voto per numero di abitanti (oltre 23mila), dove dopo il doppio mandato di Sandrina Schito, è corsa a quattro tra Antonio Leo, ex vicepresidente della Provincia di Lecce per il centrosinistra, Vincenzo De Giorgi, tesserato di Forza Italia per il centrodestra, l’ex sindaco e ancora Giuseppe Rosafio e l’ex assessora, Laura Alemanno che può contare tra gli altri sul sostegno del sindaco di Nardò, Pippi Mellone con il suo movimento Andare Oltre. Oggi e domani gli aspiranti alla fascia si daranno battaglia con 23 liste in campo e un esercito di 368 candidati al Consiglio comunale.

A Campi Salentina, terzo Comune al voto per numero di abitanti (9.885 residenti) l’uscente Alfredo Fina punta al bis con una lista civica che porta la firma dell’assessore regionale, Alessandro Delli Noci. A sfidarlo c’è il centrodestra con Serena Assenzio. Anche a Novoli è caccia alla riconferma per il sindaco del Pd Marco De Luca che se la vedrà con un altro ex primo cittadino, Oscar Marzo Vetrugno.

Riflettori della campagna elettorale puntati anche su Neviano che torna al voto dopo le inchieste che hanno visto coinvolto il Comune e la fase del commissariamento. A sfidarsi per la fascia saranno Giuseppe Mighali, tesserato del Pd, e l’ex prima cittadina, Silvana Cafaro. A Parabita centrosinistra contro centrodestra e duello tra l’uscente dem Stefano Prete l’ex sindaco Alfredo Cacciapaglia. A Cursi, invece, il sindaco uscente del Pd, Antonio Melcore dovrà vedersela con l’esponente di Fratelli d’Italia, William Santoro alla testa di una civica alternativa. A Martignano l’ex sindaco Luigino Sergio sfida il capogruppo di opposizione, Antonio Orazio Corianò. Nella lista dei sindaci uscenti a caccia di riconferme c’è, poi, Giacomo Cazzato a Tiggiano. A sfidare il vincitore delle primarie di aprile è Silvia Martella. A Miggiano, invece, l’uscente Michele Sperti proverà a difendere la fascia contro Santo Marzano. E ancora, a Muro Leccese l’uscente Antonio Lorenzo Donno punta al terzo mandato contro Laura Lubelli, consigliera di opposizione. A Tuglie, invece il Movimento 5 Stelle scommette su Lorenzo Longo contro Silvia Romano che ha raccolto il testimone del sindaco uscente e non ricandidato, Massimo Stamerra per il centrodestra.

A Bagnolo del Salento Sonia Mariano tenterà di fermare la corsa al quarto mandato di Irene Chilla. Punta al quarto mandato anche Silvano Macculi a Botrugno: il sindaco uscente dovrà vedersela con Gabriella Stefanelli. A Minervino di Lecce dove l’uscente Ettore Caroppo dovrà vedersela con Fredy Cursano e con l’ex assessore Antonio Marte. A Palmariggi, invece, Franco Zezza tenta la corsa al terzo mandato consecutivo contro Luigi Bello.

Al voto anche Supersano dove a sfidarsi sono Bruno Corrado, Bruno Contini e Marco Antonazzo. A Lequile, invece, corsa a tre con Vincenzo Carlà, sindaco uscente che punta alla riconferma contro Fabio Lettere, già sindaco dal 2005 al 2008, e Antonio Filograna, già assessore comunale. Ad Andrano a duellare alle urne saranno l’uscente Salvatore Musarò e Alessandro Panico mentre a Carpignano Salentino l’uscente Mario Bruno Caputo dovrà vedersela con Lucia Antonazzo. A Sternatia, in campo Giuliano Villani contro Gabriele Cardito mentre a Surano sfida a due tra Francesco Rizzo e Angelo Galati. A Zollino a sfidare l’uscente Edoardo Calò sarà Paolo Catalano, già consigliere di opposizione e a Seclì corsa a due tra Andrea Finamore e Ramona Fazio. A Soleto Graziano Vantaggiato è a caccia di riconferma contro Gabriele Miceli mentre a A Castrì l’ex assesore Cosimo Pellè sfida il sindaco Andrea De Pascali.

Dalla Grecìa al Capo di Leuca, a Corsano sfida a due tra l’uscente Biagio Raona e Gianfranco Riso mentre a Morciano di Leuca corsa in solitaria del sindaco uscente Lorenzo Ricchiuti che dovrà fare i conti solo con l’astensionismo.

Provincia di Bari: 8 Comuni al voto

Ma di più ancora le schede “bianche” e “nulle”, che se, raggiungessero il 50% più uno, consegnerebbero il paese al commissario prefettizio. Stessa incognita a Giuggianello con l’uscente e unico ricandidato a sindaco, Luca Benegiamo.

In provincia di Bari si vota oltre che nel capoluogo di regione, in altri 8 comuni: Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo in Colle, comuni con oltre 15mila abitanti e poi Turi, Binetto, Bitritto e Cellamare, sotto la soglia dei 15mila così come Trinitapoli nella Bat. A Bari inoltre si vota anche per rinnovare le cariche di consiglieri e presidenti dei 5 Municipi.

Non si vota solo a Bari. A Gioia del Colle si fronteggiano il sindaco uscente Giovanni Mastrangelo (centrodestra), Giuseppe Procino (centrosinistra) Daniela De Mattia (Movimento 5 Stelle e Pro.di.Gio.). A Putignano Luciana Laera, sindaco uscente, dovrà vedersela con Gianluca Rospi e Michele Vinella. A Rutigliano Antonella Nacherlilla (centrodestra) avrà come avversari Roberto Romagno (Moderati) e Giuseppe Valenzano (Pd e 5 Stelle). Per Santeramo in Colle l'uscente Vincenzo Casone (Pd e 5 civiche) affronterà Nunzio Zeverino (FI e 3 civiche), Maria Antonietta Panarea (Centrosinistra e 5 Stelle) e Teresa Paradiso (Udc, Fdi e 3 civiche). Nei Comuni con meno di 15mila abitanti, due candidati sindaco a Bitritto, a Binetto, Cellamare e Turi.

Tre Comuni in provincia di Brindisi

Tre le amministrazioni comunali da rinnovare: Mesagne, Villa Castelli ed Erchie.

Provincia di Taranto

Si vota anche Maruggio, Faggiano, Carosino e Statte

Provincia di Foggia

Si vota a Apricena, Biccari, Carlantino, Castelnuovo della Daunia, Celle di San Vito, Deliceto, Isole Tremiti, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo, Stornarella, Poggio Imperiale, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino.

Nella Bat

Si vota a Trinitapoli.