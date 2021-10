Ballottaggi in Puglia/Premiati i due sindaci dei Cinque Stelle: Parisi a Ginosa e Innamorato a Noicattaro. Massafra conferma Quarto, a Ruvo fa il bis Chieco. Emiliano: "Vince la coalizione della Puglia"

Anche in Puglia i ballottaggi confermano i sindaci in carica: un risultato in linea con quanto accaduto in gran parte in Italia. A Ruvo di Puglia il primo cittadino Ninni Chieco, sostenuto dal centrosinistra, è stato confermato dagli elettori con il 52%: il candidato del centrodestra, Luciano Lorusso, non è riuscito a ribaltare lo svantaggio del primo turno.

Premiati i sindaci Cinque Stelle

Stesso esito a Noicattaro, in provincia di Bari, dove il sindaco uscente pentastellato, Raimondo Innamorato, ha staccato di 7 punti percentuali Sergio Ardito sostenuto da otto liste civiche e dal Partito Democratico. Un ballottaggio che ha premiato il Movimento 5 Stelle anche a Ginosa dove Vito Parisi ha centrato il bis nella sfida contro Patrizia Ratti sostenuta dal centrosinistra. Sindaco confermato anche a Massafra con l'uscente Fabrizio Quarto, sostenuto dal centrosinistra, che batte Domenico Santoro con cui si era schierato il centrodestra. Ribaltone, invece, a Cerignola dove il magistrato in pensione ed ex parlamentare Franceco Bonito ha vinto la sfida co Franco Metta. Bonito era il candidato del Pd e del Movimento 5 Stelle (sostenuto anche dai Giovani Democratici, Italia in Comune, Senso Civico e dai Popolari). Ballottaggi da dimenticare in Puglia per il centrodestra che non riesce a sfondare con i suoi candidati e perde tutte le sfide nel Barese e nel Tarantino.

Emiliano: "La coalizione della Puglia vince i ballottaggi"

Tra i primi a commentare l'esito del voto è il presidente della Regione, Michele Emiliano: "La coalizione che vede insieme tutta la coalizione che governa la Regione, imperniata su Pd, Movimento 5 stelle, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, Sinistra italiana e Articolo 1, vince tutti i ballottaggi». Poi, è lo stesso governatore ad entare nel merito delle singole sfide. «La vittoria di Cerignola con Francesco Bonito - aggiunge Emiliano - restituisce la città di Giuseppe Di Vittorio alla democrazia e alla legalità. Le conferme di Vito Parisi e Raimondo Innamorato a Ginosa e Noicattaro confermano la forza dell'alleanza con il M5s anche quando non siamo riusciti a costruire una coalizione al primo turno come invece accaduto a Massafra con Fabrizio Quarto e a Ruvo con Ninni Chieco. Una straordinaria conferma del voto dell'anno scorso alle Regionali. Sono veramente felice. Auguri dalla Puglia - conclude il presidente della Regione - anche ai nuovi sindaci di Roma e di Torino, Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo».