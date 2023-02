Elezioni amministrative, si vota il 14 e il 15 maggio. L'elenco dei Comuni pugliesi chiamati alle urne

Le elezioni amministrative in Primavera si terranno il 14 e il 15 maggio. La data è stata ufficializzata oggi nel corso del Consiglio dei Ministri. Adesso, quindi, c'è anche una tempistica formale per le elezioni di primavera, che porteranno al voto 50 Comuni pugliesi (di fatto uno su cinque), di cui 12 con più di 15.000 abitanti e la possibilità del ballottaggio.

Puglia, dove si vota

L'elenco dei Comuni al voto: Acquaviva delle Fonti, Altamura, Casamassima, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Poggiorsini, Toritto e Valenzano in provincia di Bari; Bisceglie e Margherita di Savoia nella Bat; Brindisi, Carovigno, Francavilla Fontana, Oria, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi; Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Carapelle, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Peschici, Pietramontecorvino, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate e Vico del Gargano nel Foggiano; Alezio, Giurdignano, Montesano Salentino, Otranto, Salve, San Donato di Lecce, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Spongano, Squinzano, Surbo, Veglie e Vernole in provincia di Lecce; Castellaneta, Crispiano, Lizzano, Monteiasi, Palagianello, Pulsano, Roccaforzata e San Marzano di San Giuseppe nel Tarantino.