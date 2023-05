Ballottaggi, si vota in otto Comuni Pugliesi. Seggi aperti domani e lunedì: ecco dove e quando

Sono otto i Comuni pugliesi in cui si terrà il ballottaggio per eleggere il sindaco. Unico capoluogo di provincia in Puglia è Brindisi dove si sfideranno il candidato del centrodestra Giuseppe Marchionna e Roberto Fusco per il centrosinistra.



Si sono insediati oggi i seggi elettorali in vista dei ballottaggi e delle comunali di domani e dopodomani. A partire dalle ore 16.00, i componenti dell'ufficio si sono ritrovati nei locali del seggio, dove, sotto la guida del presidente, si è insediato l'Ufficio, con la ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, l'accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione e l'autenticazione delle schede di votazione.

Gli orari

I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì, dalle 7 alle 15: il ballottaggio riguarderà 8 Comuni in Puglia, tra questi Brindisi. Ballotaggio anche Bisceglie, Carovigno, Acquaviva delle Fonti, Noci, Mola, Altamura e Valenzano.