Elezioni 2023, via allo spoglio. Otto Comuni attendono il sindaco, a Brindisi in vantaggio Marchionna

Si sono chiuse le urne per i ballottaggi che hanno coinvolto otto Comuni pugliesi: al via ora lo spoglio per capire chi governerà le diverse città. Unico capoluogo di provincia in Puglia è Brindisi dove al momento, su ventisette sezioni scrutinate, è in testa Pino Marchionna (Centrodestra) con 53,47%, seguito da Roberto Fusco (Centrosinistra) al 46,53%.

Gli altri ballottaggi

Gli altri ballottaggi ad Altamura, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Noci, Valenzano, Bisceglie e Carovigno. Il dato delle 15 di oggi fa emergere un'affluenza in forte calo: solo il 51,72% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne in linea con il dato nazionale (fermo al 49,90%).

L'affluenza in calo

Il dato delle 23 di ieri aveva già fatto emergere un'affluenza in forte calo: solo il 38,96% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne in linea con il dato nazionale (fermo al 37,51%).

La provincia con la percentuale più alta di affluenza era quella di Bari: 42,13%, a Brindisi ha votato il 34,91% degli elettori.

Infine la Bat con il 37,51%.