Elezioni 2023, i risultati nei Comuni al voto. A Brindisi vince Marchionna: la festa al comitato

Si sono chiuse le urne per i ballottaggi che hanno coinvolto otto Comuni pugliesi. Unico capoluogo di provincia in Puglia è Brindisi dove vince Pino Marchionna (Centrodestra) con 54% su Roberto Fusco (Centrosinistra), al 46%. Sarà dunque il centrodestra a governare la città adriatica dopo l'epoca di Riccardo Rossi. Bassissima l'affluenza: a Brindisi hanno votato un cittadino avente diritto su due.

Gli altri ballottaggi

Gli altri ballottaggi ad Altamura, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Noci, Valenzano, Bisceglie e Carovigno. Il dato delle 15 di oggi fa emergere un'affluenza in forte calo: solo il 51,72% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne in linea con il dato nazionale (fermo al 49,90%).

L'elezione di Marchionna: le reazioni

Lo sconfitto, Roberto Fusco ha fatto gli auguri al nuovo sindaco e poi chiarito: «Ripartiamo da questa coalizione».

«La vittoria di Pino Marchionna è quella di un sincero riformista, attento all’ambiente con SI ragionevoli alle infrastrutture per portare salute e prosperità, contro i signori del No-a-tutto inquinante e misero, annidati nelle coalizioni avversarie e che tanto male hanno fatto alla città. E se non era un pregiudizio ma un punto di vista politico, si sappia ora che i brindisini lo hanno respinto. Con nettezza». Lo ha scritto il commissario regionale di Azione, Fabiano Amati che a Brindisi sosteneva proprio Marchionna. Ringrazio i partiti del centrodestra che con generosità e convinzione hanno sostenuto la candidatura di Pino Marchionna, interessati all’idea di far del bene alla città con i fatti e la concretezza: e in questo senso, senza togliere nulla agli altri, merita una speciale menzione Mauro D’Attis.

Vorrei salutare con rispetto il nostro avversario Roberto Fusco, perché chi si cimenta e mette in gioco per fare dell’amministrazione pubblica una parentesi totale della propria vita, merita ammirazione e considerazione. E con lui ringrazio e saluto con amicizia, tutti i candidati della coalizione Fusco, in particolare quelli con cui nel Pd ho condiviso in passato anni bellissimi di vita e pure più di una polemica: sappiano che avranno sempre la mia amicizia e la mia mano, ricordandosi però che la politica non è solo un’estenuante organizzazione di congiure o di iniziative per sventarle, anche quando agli altri si assegna, con infondata supponenza, la parte della terza o quarta fila, dimenticando di comparare la loro professionalità e curriculum con le proprie».

Grande soddisfazione da Roberto Marti, senatore della Lega. «Una grande vittoria del centrodestra a Brindisi: congratulazioni e buon lavoro a Giuseppe Marchionna. I cittadini hanno bisogno di certezze e di una guida sicura, e il risultato di oggi ne è la prova. Un ringraziamento doveroso va anche a tutta la squadra della Lega

sul territorio, fatta di uomini e donne che ci hanno sempre creduto e non si sono mai risparmiati. Finalmente, potremo restituire a Brindisi la dignità che merita, rilanciando la città nei settori chiave che potranno garantire alla sua comunità un futuro migliore dettato dal buon governo delcentrodestra».



I parlamentari di Forza Italia: «Rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro al neo sindaco di Brindisi, Pino Marchionna. Un risultato straordinario che conferma la bontà di una proposta politica seria e sostenuta da un centrodestra più unito che mai. I cittadini hanno premiato la prospettiva offerta per il rilancio della città e siamo sicuri che con Marchionna sindaco Brindisi avrà il riscatto che merita. Ringraziamo e facciamo i complimenti al nostro commissario regionale, l’on Mauro D’Attis, che tanto ha creduto in questo progetto, lavorando incessantemente in questi anni da parlamentare per la sua comunità».

L'affluenza in calo

Il dato delle 23 di ieri aveva già fatto emergere un'affluenza in forte calo: solo il 38,96% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne in linea con il dato nazionale (fermo al 37,51%).

La provincia con la percentuale più alta di affluenza era quella di Bari: 42,13%, a Brindisi ha votato il 34,91% degli elettori. Infine la Bat con il 37,51%.