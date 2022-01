Elezione del Presidente della Repubblica: Emiliano, Capone e De Leonardis i grandi elettori della Puglia

Emiliano, Capone e De Leonardis. Sono questi i nomi dei delegati per l’elezione del Presidente della Repubblica: eletti i tre consiglieri regionali delegati per l'elezione del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana.

I voti

I tre grandi elettori della Puglia saranno quindi il governatore Michele Emiliano che ha ricevuto 31 voti, la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone (Pd) che ne ha ricevuti 30, e il vicepresidente del Consiglio regionale Giannicola De Leonardis (Fdi) che ha ottenuto 15 voti.

Quarto il consigliere Tammacco (gruppo Misto) con quattro voti, un voto per Gabellone (Fdi), uno per Mennea (Pd), una scheda bianca. Non ci sono state sorprese nel centrosinistra rispetto alle indicazioni iniziali, mentre nel centrodestra alla fine ha prevalso la linea di Fratelli d'Italia, primo partito di opposizione, mentre Paolo Pagliaro de La Puglia domani, appoggiato inizialmente dalla Lega, ha fatto un passo indietro.

«Assicurata parità di genere»

«Come gruppo consiliare Con Emiliano, nel quadro del delicato ed importante passaggio istituzionale per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica italiana, abbiamo sostenuto la partecipazione della rappresentanza della Regione Puglia all'appuntamento parlamentare esprimendo il nostro voto in favore delle massime espressioni istituzionali: il presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, e il presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone. Assicuriamo, in tal modo, non solo la presenza più rappresentativa degli organi istituzionali di questa autonomia territoriale, ma anche la testimonianza di quella parità di genere che lo stesso ente persegue con convinzione».

Così i consiglieri regionali del gruppo "Con Emiliano". «Esprimiamo - aggiungono - piena fiducia al contributo dei nostri presidenti, riponendo nelle loro mani tutta la rilevanza di una scelta di garanzia, di credibilità e di equilibrio per l'assetto istituzionale del nostro Paese».