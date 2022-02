Effetto Covid sulla mortalità: aumento del 25% in due anni

A due anni di distanza dall'esplosione della pandemia da Covid-19, i dati sui suoi effetti in Puglia indicano un aumento del 25% del tasso di mortalità. Sulla percentuale incide certamente l'elevato numero di contagi e morti registrato nel corso della prima ondata, il cui impatto è stato durissimo su una popolazione, quella pugliese, sempre più anziana.

L'effetto domino sulla sanità

Non solo. L'aumento vertiginoso del numero dei morti in soli due anni è legato anche all'effetto domino che il Covid ha avuto su tutto il sistema sanitario pugliese, segnato da ritardi, blocchi, operazioni e visite specialistiche rimandate o saltate.

L'analisi elaborata nell'ottavo rapporto sulla politica di coesione presentato ieri a Bruxelles dalla commissaria agli Affari Regionali, Elisa Ferreira, evidenzia che le regioni meno sviluppate, quelle con un Pil pro capite inferiore al 75% della media Ue, hanno registrato dall'inizio della pandemia (dalla nona settimana del 2020, 24 febbraio-primo marzo) al dicembre 2021 una aumentata mortalità per circa il 17%, a fronte del 12% calcolato invece nelle regioni più progredite, con un Pil pro capite superiore alla media Ue.

Tuttavia il rapporto chiarisce che sulle zone d'Europa nelle quali la mortalità in eccesso ha superato il 30% di aumento rispetto al periodo 2015-2019, seppur poche e non tutte poco sviluppate, non ha influito solo il reddito. Anzi, una prima area in cui la mortalità è stata insolitamente elevata è quella della ricca Lombardia, in particolare le quattro province di Brescia, Bergamo, Cremona e Lodi, investite in pieno dalla primissima ondata della pandemia.

In Puglia, l'area dove la mortalità è cresciuta di più comprende le province di Foggia, di Bat e Bari. Qui la cosiddetta mortalità in eccesso è stata pari al 25%. Un pericoloso campanello d'allarme sulla tenuta del sistema sanitario e sulla crisi demografica, per far fronte alla quale anche i servizi sanitari dovranno essere ricalibrati.

Così, mentre la regione è chiamata a una riflessione su dati dal forte impatto, i laboratori d'analisi certificano la presenza di altri sei casi di Omicron2 in Puglia, casi che salgono quindi complessivamente a otto: oltre ai primi due riscontrati il 31 gennaio, uno a Bari e uno a Brindisi, ne sono stati accertati altri sei nella sola provincia di Bari tra il 25 e il 31 gennaio. «Questi primi dati preliminari - spiega la professoressa Maria Chironna, virologa dell'Università barese e responsabile del Laboratorio Covid del Policlinico del capoluogo regionale - indicano come la variante 2 stia probabilmente già circolando in tutto in territorio regionale. Caratterizzata da ulteriori mutazioni nella spike rispetto alla Omicron 1, risulta essere ancora più contagiosa con un tempo di raddoppio stimato di circa otto giorni. Per ora - aggiunge Chironna - la sua circolazione non desta particolare preoccupazione, ma nelle prossime settimane ulteriori attività di monitoraggio consentiranno di tracciare meglio la traiettoria dell'epidemia di SarsCoV2 anche alla luce della co-circolazione di questi due sottolignaggi di Omicron».

Il bollettino di ieri



Il tracciamento del virus sul territorio regionale ha fatto registrare ieri 4.944 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 41.383 test giornalieri eseguiti (positività dell'11,9%). Diciotto le persone decedute. I nuovi positivi sono così ripartiti: in provincia di Bari, 1.374; nella Bat, 330; in provincia di Brindisi, 456; in provincia di Foggia, 852; in provincia di Lecce, 1.278, in provincia di Taranto, 587; 28 sono stati i residenti fuori regione contagiati e 29 le persone per cui la provincia di provenienza è in fase di definizione. Delle 102.430 persone attualmente positive, 747 sono ricoverate in reparti di area non critica e 67 in terapia intensiva.

Si riduce quindi, dopo diverso tempo, la pressione sugli ospedali pugliesi. Secondo il monitoraggio Agenas, nelle Terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto è passato dal 14 al 13%, mentre nei reparti di area non critica, cioè i reparti di Malattie infettive e pneumologia, è sceso dal 26 al 25%. Dati confortanti che, uniti all'effetto della campagna di vaccinazione, lasciano ben sperare su un progressivo miglioramento della situazione sanitaria su tutto il territorio regionale, dove le Asl iniziano a programmare i primi interventi di riorganizzazione delle strutture e del personale. A Lecce e provincia, via libera da lunedì 14 alla somministrazione della terza dose per gli over12 senza prenotazione, mentre sabato 19 febbraio, chiuderanno i tre punti vaccinali di Maglie, Poggiardo e Galatina, con il personale medico e sanitario che verrà ricollocato in altri reparti. Rimarranno attivi invece gli hub del Museo Castromediano e della Caserma Zappalà a Lecce, Casarano, Campi Salentina, Nardò, Gallipoli, Martano e Gagliano del Capo. A piccoli passi verso la normalità.

