Effetto Covid sugli appalti, in Puglia perso il 23% rispetto all'anno scorso

Anche in Puglia gli appalti pubblici pagano il loro prezzo all'emergenza Covid. Numeri nel complesso bassi se rapportati ad altre regioni d'Italia - quasi un terzo rispetto alla Lombardia, solo per fare un esempio -, ma comunque importanti se si pensa alla gravità dello stop all'economia dettato appunto dalla pandemia. Soprattutto, è la rilevazione dell'Anac che ieri ha presentato alla Camera la sua consueta relazione annuale, se inoltre si considera che nel 2019 erano spuntati segnali di ripresa. Miglioramenti inevitabilmente azzerati dal lockdown.A livello nazionale, nel primo quadrimestre 2020 gli appalti sono scesi del 24% per numero e del 33% in valore, con 18,6 miliardi in meno. E il Nord continua a pagare il prezzo più alto in questa pandemia, perdendo circa il 50% rispetto all'anno scorso (-14 miliardi).La Puglia fa registrare un 23% in meno, con una perdita di 365 milioni nel giro di un anno. In questo periodo, la spesa dello Stato è stata proiettata all'acquisto di dispositivi di protezione e di diagnosi. «L'emergenza ha determinato un impatto molto rilevante sulla finanza pubblica» e «non possono ritenersi estranei comportamenti speculativi e predatori da parte di soggetti variamente posizionati lungo la catena di fornitura», sottolinea l'Anac, avvertendo che la domanda di mascherine e tamponi potrebbe continuare a moltiplicarsi, «impegnando una quota ancora più ingente della spesa pubblica nazionale». Prevenire la corruzione significa anche non arretrare sulle questioni sollevate dai conflitti di interesse, le incompatibilità degli incarichi amministrativi: sulla imparzialità dei pubblici funzionari l'Anac ha avviato 900 istruttorie. Ma l'Autorità non ha specifici poteri di intervento o sanzionatori.Illustrando la relazione, il presidente dell'Anac Francesco Merloni ha bocciato l'ipotesi di uno sblocca-cantieri bis. «Dopo il provvedimento del 2019 - ha detto -, vi è ora il rischio di uno sblocca cantieri-bis, con le stesse problematiche. Le perplessità che l'Autorità aveva su quel decreto trovano una conferma nei dati: a fronte di una crescita del mercato del 23%, quella degli appalti sotto soglia, oggetto delle semplificazioni normative, è stata di poco oltre il 10%. Dunque, non si è avuto nessun beneficio concreto, e il dato non deve stupire più di tanto: i cantieri più piccoli non avevano alcuna necessità di sblocco, perché già ci sono gli strumenti per avviare e chiudere velocemente le gare».Per quanto riguarda invece ipotesi come Sembrano riaffacciarsi in questi giorni ipotesi rischiose come super-commissari, modello Genova, e affidamento diretto fino a 150.000 euro senza alcuna consultazione delle imprese, Merloni osserva: «Non è togliendo le regole che il sistema funziona meglio».Alle perplessità rilevate da Merloni, ha comunque risposto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte : «Dico solo che il modello Genova ha funzionato, tant'è vero che ci sono state situazioni su cui si è subito intervenuti», ha affermato il premier. Adesso stiamo rafforzando quei controlli preventivi e repressivi. Nella stessa relazione, ho letto dalle agenzie, è venuto fuori che abbiamo 18-19 miliardi di lavori bloccati. Questo è tutto dire».I sindacati, dal canto loro, fanno notare che dalla relazione arriva una conferma: Il Codice Appalti in vigore sta funzionando, mentre lo sblocca-cantieri ha solo peggiorato il quadro normativo e complicato la vita alle stazioni appaltanti. I temi oggi su cui agire sono: come qualificare di più la pubblica amministrazione e dotarci di sistemi di controllo su legalità e qualità più rapidi ed efficaci», sostiene la Fillea Cgil. «A questo punto - è la conclusione del sindacato -, quanto ha senso modificare ulteriormente il Codice, svuotandolo con decine di Commissari che opereranno come uomini soli al comando? Perché ridurre trasparenza e legalità indebolendo i controlli preventivi e tornando alle liste delle imprese fiduciarie? Perché compromettere i diritti dei lavoratori liberalizzando il sub appalto? Rischiamo di ingolfare ulteriormente la macchina e, attraverso l'affidamento senza bandi pubblici, tra qualche anno scoprire di aver alimentato una nuova Tangentopoli, soprattutto a livello locale».