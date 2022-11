Eduscopio, ecco le pagelle delle scuole del Salento: gli istituti della provincia di Lecce brillano

Ancora una volta sono gli istituti della provincia di Lecce a lasciare il segno nella classifica annuale di Eduscopio. Casarano, Galatina e Maglie o ma anche Martano e Alessano piazzano i propri studenti ai vertici del ranking messo a punto dalla Fondazione Giovanni Agnelli per il 2022.

La classifica

Negli studi umanistici infatti spicca il primo posto, tra i Classici, del Liceo “Colonna” di Galatina, davanti al “Galilei” di Nardò e al “Capece” di Maglie. C’è poi la riconferma per il secondo anno consecutivo tra gli Scientifici del “Trinchese” di Martano capace di staccare istituti molto più corposi come lo “Stampacchia” di Tricase e il “Da Vinci” di Maglie. Per le Scienze applicate invece primeggia il “Salvemini” di Alessano”, poi il “Quinto Ennio” di Gallipoli e il “Galilei” di Nardò. Nel campo delle Scienze Umane, c’è la prima scuola leccese, cioè il “Siciliani”, quindi il “Montalcini” di Casarano e il “Galilei” di Nardò: nell’indirizzo Scienze Umane – Economico Sociale, in testa alla classifica il “Montalcini” di Casarano, quindi “Aldo Moro” di Maglie e poi il “Siciliani” di Lecce. Sempre Casarano in vetta per il Linguistico con il “Montalcini” seguito dal “Quinto Ennio” di Gallipoli e dal “Vallone” di Galatina.

Negli indirizzi Tecnico Economici invece la fanno da padrone le scuole di Maglie. Per l’Economico, in vetta il “Cezzi De Castro” di Maglie, seguito da “Antonio De Viti De Marco” di Casarano e da “Amerigo Vespucci” di Gallipoli. Per il Tecnologico invece il “Mattei” di Maglie, quindi il “Grazia Deledda” di Lecce e “Meucci” di Casarano.

Praticamente invariata la classifica dei Professionali rispetto allo scorso anno: per i Servizi, secondo l’indice di occupazione dei diplomati, è in testa l’Istituto superiore Otranto e Poggiardo, poi “Egidio Lanoce” di Maglie e “Filippo Bottazzi” di Ugento. Mentre seguendo il criterio della coerenza tra studi fatti e lavoro trovato al primo posto “Antonietta De Pace” di Lecce, a seguire l’Istituto superiore Otranto e Poggiardo e infine il “Presta Columella” di Lecce. Per l’Industria e l’Artigianato invece (secondo Indice di occupazione dei diplomati), troviamo il “Moccia” di Nardò, il “Luigi Scarambone” di Lecce e il “Filippo Bottazzi” di Casarano. La classifica in base al criterio della coerenza tra studi fatti e lavoro i primi tre restano gli stessi. Per l’Artistico l’unico istituto con i dati in provincia è il “Ciardo Pellegrino”.

CLASSICO

“Pietro Colonna” di Galatina (68,68)

“Galileo Galilei” di Nardò (65,87)

“Francesca Capece” di Maglie (64,43)

SCIENTIFICO

“Salvatore Trinchese” di Martano (81,72)

“Giuseppe Stampacchia” di Tricase (75,59)

“Leonardo Da Vinci” di Maglie (75,06)

SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE

“Gaetano Salvemini” di Alessano (70,97)

“Quinto Ennio” di Gallipoli (67,3)

“Galileo Galilei” di Nardò (67,27)

SCIENZE UMANE

“Pietro Siciliani” di Lecce (57,21)

“Montalcini” di Casarano (53,94)

“Galileo Galilei” di Nardò (51,7)

SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

“Montalcini” di Casarano (61,49)

“Aldo Moro” di Maglie (49,58)

“Pietro Siciliani” di Lecce (49)

LINGUISTICO

“Montalcini” di Casarano (66,77)

“Quinto Ennio” di Gallipoli (65,48)

“Antonio Vallone” di Galatina (65,4)

ARTISTICO

“Ciardo - Pellegrino” di Lecce (51,91)

TECNICO - ECONOMICO

“Cezzi De Castro” di Maglie (53,65)

“Antonio De Viti De Marco” di Casarano (53,14)

“Amerigo Vespucci” di Gallipoli (52,85)

TECNICO - TECNOLOGICO

“Enrico Mattei” di Maglie (56,21)

“Grazia Deledda” di Lecce (54,98)

“Antonio Meucci” di Casarano (54,3)

PROFESSIONALE - SERVIZI (Indice di occupazione dei diplomati)

Istituto superiore Otranto e Poggiardo (46,46)

“Egidio Lanoce” di Maglie (45,33)

“Filippo Bottazzi” di Ugento (44,52)

PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO (Indice di occupazione dei diplomati)

“Moccia” di Nardò (53,85)

“Luigi Scarambone” di Lecce (50,55)

“Filippo Bottazzi” di Casarano (48,62)

PROFESSIONALE - SERVIZI (Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato)

“Antonietta De Pace” di Lecce (32,89)

Istituto superiore Otranto e Poggiardo (46,48)

“Presta Columella” di Lecce (42,04)

PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO (Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato)

“Moccia” di Nardò (53,85)

“Luigi Scarambone” di Lecce (50,55)

“Filippo Bottazzi” di Casarano (48,62)