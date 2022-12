Edilizia pubblica, la Regione stanzia 27 milioni. Maraschio: 160 nuovi alloggi

La Giunta Emiliano ha approvato la variazione di bilancio per stanziare altri 27 milioni di euro, che si aggiungono ai 37 già assegnati in precedenza, per la nuova costruzione di edifici e il recupero e la manutenzione straordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica.

«Con lo stanziamento di queste nuove somme - ha dichiarato l'assessora Anna Grazia Maraschio - vogliamo contrastare ulteriormente e ancora più drasticamente il disagio abitativo. Lo facciamo con la realizzazione di circa centosessanta nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche di circa duecento alloggi esistenti».

I nuovi alloggi

Sono numerosi, dunque, i territori pugliesi che beneficeranno dei nuovi finanziamenti. Per gli interventi di nuova costruzione a cura dell'Arca c'è il Comune di Galatina (con 29 nuovi alloggi); il Comune di Candela (12 nuovi alloggi); il Comune di Trinitapoli (12 nuovi alloggi); il Comune di Troia (12 alloggi); Martano (6 alloggi); Orta Nova (16 alloggi); San Ferdinando (12 alloggi). Per gli interventi di nuova costruzione a cura dei Comuni, invece, c'è il Comune di Acquaviva delle fonti (12 nuovi alloggi); Casamassima (12 alloggi); Bari S. Anna (16 alloggi); Molfetta (8 alloggi); Conversano (16 alloggi). Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, saranno coinvolti edifici rientranti nei Comuni di Taranto, Lucera, Sogliano, Campi Salentina, Castrignano dei Greci, Ruffano, San Pietro Vernotico.