Non solo grandi vertenze: al Sud 7 imprese su 10 sono in crisi di liquidità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli allarmi, supportati dai numeri e nutriti dall'emergenza, sono solo andati un po' in ferie. Settembre risveglierà il gigante, cioè la crisi economica post-Covid. Che al Sud e in Puglia , peraltro, ha aggredito un tessuto socio-economico ancora in convalescenza dopo la lunga recessione. Per dirlo con le parole della Svimez: «Lo choc da Covid-19 ha colpito un Mezzogiorno già in recessione, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di prodotto e occupazione».L'autunno s'annuncia piastrellato di insidie: ci sono i tavoli di crisi che si trascinando da tempo, al ministero dello Sviluppo economico e alla task force regionale; s'aggiungono poi gli affanni delle imprese scatenati dallo tsunami Covid; il tutto peraltro aggravato dalle difficoltà di liquidità denunciate dagli imprenditori. I dati, in tal senso, sono di questi giorni: Unioncamere nell'ultimo report spiega che sono quasi 780mila (il 58,4% del totale) le imprese italiane che prevedono di avere problemi di liquidità nei prossimi sei mesi, ma la percentuale cresce al Mezzogiorno e arriva al 65,2%.In Puglia proprio in questi giorni è stato un succedersi di appelli e rivolte - innanzitutto da parte di associazioni di categoria, datoriali e professionali - per rifinanziare la misura regionale Titolo II - circolante: il budget s'è esaurito in poco tempo, il che (insieme con quantità e forza degli appelli) dà idea e dimensione della sete di liquidità che affligge le imprese pugliesi. Per capirci: la misura (2.040 domande) ha permesso l'erogazione di mutui per 868 milioni a fronte di 250 milioni di sovvenzioni richieste. La Regione assicura che rifinanzierà, si attendono passi concreti.Al Mise sono attivi circa 120 tavoli di crisi aziendale, coinvolti in tutto il Paese circa 160-170mila lavoratori, molte vertenze hanno crisi lontane e la crisi ha inferto l'ulteriore mazzata. E, filtra da fonti del governo, a settembre i numeri sembrano destinati a impennarsi, proprio per effetto dello choc Covid. Per la Puglia, il tavolo da copertina è senz'altro l'ex Ilva (ne parliamo nel dettaglio a pagina 3).Svimez ha già messo in guardia, nelle scorse settimane: lo choc economico scatenato dalla pandemia sta erodendo al Mezzogiorno 380mila posti di lavoro soltanto nel 2020, una perdita paragonabile a quella accusata nel traumatico quinquennio 2009-2013. E ancora: la lenta risalita nel 2021 sarà ancora una volta dimezzata e zavorrata al Sud rispetto al Centro-Nord, +2,3% del Pil a fronte del +5,4%, mentre la ripresa dell'occupazione nel 2021 si dovrebbe attestare al +2,2% a livello nazionale per effetto di una crescita dell'1,3% nel Mezzogiorno e del 2,5% nel Centro-Nord.Al Sud, poi, torna ad aumentare la quota di nuovi poveri o di fasce a rischio, spesso lavoratori in condizioni di precarietà accentuate dall'emergenza Covid. Lo dice uno studio di Censis e Confcooperative: «Sfruttati, mortificati, mal pagati, senza una rete di protezione sociale e risparmi a cui attingere, con un futuro previdenziale da incubo. Sono i lavoratori che durante il lockdown hanno visto crollare all'improvviso il loro reddito andando a ingrossare la sacca di povertà assoluta. Sono loro gli acrobati della povertà, hanno sempre guadagnato il minimo per sbarcare il lunario, ma il lockdown li ha messi ko». I numeri: «Sono 2,1 milioni le famiglie con almeno un componente che lavora in maniera non regolare. Ben 1.059.000 famiglie vivono esclusivamente di lavoro irregolare (sono il 4,1% sul totale delle famiglie italiane). Di queste, più di 1 su 3, vale a dire 350 mila, è composta da cittadini stranieri. Un quinto ha minori fra i propri componenti, quasi un terzo è costituita da coppie con figli, mentre 131mila famiglie possono invece contare soltanto sul lavoro non regolare dell'unico genitore». E la presenza di famiglie con solo occupati irregolari pesa soprattutto al Sud, dove si concentra il 44,2% del monte complessivo.Scenario nel quale la carenza di liquidità delle imprese è allo stesso tempo causa e conseguenza. Argomenta lo studio a cura di Unioncamere: «Le imprese che si sono presentate di fronte allo choc generato dalla pandemia operando stabilmente sui mercati internazionali e quelle con strategie avanzate e integrate di digitalizzazione mostrano una solidità finanziaria relativamente maggiore: infatti, si attestano rispettivamente al 48% e al 45% dei relativi totali le aziende che non segnalano difficoltà (tra i 6 e i 3 punti in più della media). Al contrario, soffrono maggiormente le micro imprese (1-9 dipendenti) per le quali raggiunge il 60,4% la quota di quante segnalano un insufficiente livello di liquidità, una situazione che migliora sensibilmente al crescere della dimensione di impresa».