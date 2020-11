Bar e ristoranti chiusi: in fumo 100 milioni in un mese di stop

Una nuova tegola che si abbatte pesantemente sul settore della ristorazione e su quello ricettivo. Con il gioco a zone del Governo, che ha assegnato alla Puglia il colore arancione, andranno in fumo oltre 400 milioni di euro per effetto della chiusura per un intero mese dei quasi 20mila ristoranti, bar, pizzerie e agriturismi situati in Puglia; di cui almeno un quarto sono imprese salentine. Una stima struttura da tempo, ormai, che consente di stimare - questo confermano gli addetti ai lavori - in almeno 100 milioni il fatturato bruciato in provincia di Lecce.



È quanto stima la Coldiretti regionale sull'impatto economico in Puglia delle misure decise dal nuovo Dpcm. Uno stop che avrà conseguenze negative a pioggia anche sulle aziende dell'agroalimentare. «Gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione commenta Savino Muraglia di Coldiretti Puglia - si fanno sentire a cascata sull'intera filiera agroalimentare con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. A preoccupare sono anche le limitazioni a carico delle aziende agrituristiche che si trovano in grande difficoltà con il blocco della ristorazione e le limitazioni della movimentazione con l'azzeramento dei pernottamenti».

Il settore della ristorazione è infatti quello più direttamente collegato all'agroalimentare che in questo momento potrà rivolgersi solo al comparto dei supermercati. Nel Salento in particolare le nuove restrizioni spengono di fatto le speranze di un recupero parziale del fatturato. «Dopo un'estate positiva sostiene il presidente di Coldiretti Lecce Gianni Cantele- in cui siamo stati oggetto dell'attenzione di molti connazionali che hanno scelto di viaggiare, e in cui c'è stata una boccata d'ossigeno per l'indotto turistico, agricolo e vitivinicolo, questo decreto non ci lascia indifferenti. Le ricadute sul nostro settore della chiusura di un comparto chiave come quello della ristorazione, di cui da sempre ci occupiamo, saranno evidenti. Basti pensare che proprio la ristorazione rappresenta la principale clientela per l'acquisto di prodotti di alta qualità quali vino, olio, frutta e verdura ma anche salumi e formaggi, carne e pesce, settore in cui alcuni allevamenti lavorano solo con il comparto ristorativo».



A queste ulteriori limitazioni dovranno corrispondere secondo gli imprenditori altrettanti aiuti e sostegno forte da parte del governo: liquidità, taglio del costo del lavoro, interventi a fondo perduto per agriturismi e ristoranti per incentivare l'acquisto di prodotti alimentari Made in Italy.



Bufera anche per le aziende ricettive e in particolare per il settore alberghiero. Il Centro Studi di Federalberghi stima che da gennaio a ottobre il sistema ricettivo pugliese abbia registrato un calo di presenze di circa il 60%. Ora con l Italia divisa in tre zone, si riduce quasi a zero la possibilità di viaggiare e, di conseguenza, di soggiornare in albergo. Le aziende alberghiere resteranno comunque aperte per consentire a chi è obbligato a muoversi perché impegnato nei servizi essenziali di trovare un alloggio e un ristoro ma riguardo al discorso dei servizi di ristorazione per i clienti Federalberghi Puglia solleva un dubbio. «Per le regioni arancioni come la Puglia dice Francesco Caizzi- a queste persone viene inspiegabilmente negata la possibilità di fare la prima colazione, il pranzo e/o la cena in albergo. Non possono, altresì, andare fuori perché bar, ristoranti, pub e altro sono chiusi. È assolutamente inaccettabile. È una follia».



L'appello è dunque al presidente Emiliano possa intervenire con ordinanza ad hoc per porre fine a questa mostruosità giuridica e operativa. Nel decreto in realtà non viene espressamente citato il divieto e dalla regione fanno sapere che dovrebbe dunque valere l'articolo che consente in tutto il territorio nazionale la ristorazione per i clienti delle strutture. Anche da Federalberghi Lecce giunge il rammarico: «Il Salento dice Raffaele De Santis- non merita la zona arancione da noi i casi sono limitati. La Puglia è lunga 430 chilometri e già Bari Foggia e Bat hanno l'80% dei positivi. Con le norme di ottobre e le limitazioni alla ristorazione ci avevano spento le ultime aspettative di prolungare la stagione ora ci aspettiamo solo un sostegno adeguato».

