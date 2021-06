Ecco le notifiche per il certificato: lasciapassare per viaggi e matrimoni

Green pass, sono in arrivo i messaggi a diversi italiani. O meglio, le notifiche via email o sms per scaricare il proprio certificato verde disponibile per la visualizzazione e/o la stampa su pc, tablet o smartphone. Non è necessario stamparlo poiché è sufficiente mostrare il QR Code attraverso il proprio smartphone.

Innanzitutto, è bene ricordare chi può dotarsi del green pass al netto dei messaggi che stanno giungendo in queste ore.

Basta la prima dose o il vaccino monodose per spostamenti ed eventi

Lo può ottenere chi ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; chi ha completato il ciclo vaccinale; chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; chi è guarito dal Covid-19 nei sei mesi precedenti. La certificazione verde Covid-19 può essere utilizzata nel nostro Paese per partecipare a eventi pubblici, feste private e matrimoni e per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture. Servirà anche per spostarsi in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in zona rossa o zona arancione. Se si possiedono i requisiti precedentemente elencati, ecco i canali dove scaricarlo: sul sito dgc.gov.it con accesso tramite identità digitale (SpidCie) oppure con tessera sanitaria in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o sms; tramite l'app Immuni e sull'app IO.

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) può rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia. Infine, la validità. In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la certificazione sarà generata dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva. Nei casi di seconda dose o dose unica sarà generata entro un paio di giorni dalla vaccinazione e avrà validità per 270 giorni dalla data di somministrazione. Nei casi di vaccino monodose sarà generata dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni. Nei casi di tampone negativo la certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo. Nei casi di guarigione da Covid-19 sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 6 mesi.

