È vigilia di zona rossa: assalto ai supermarket e in fila dal parrucchiere

Le ultime ore prima della zona rossa in Puglia - che scatterà domani e che resterà in vigore almeno fino al 28 marzo, con la certezza comunque di una chiusura totale anche a Pasqua e Pasquetta - sono caratterizzate non solo da prevedibili assembramenti da zona gialla, ma anche da assalti a parrucchieri e centri estetici (costretti da domani a chiudere i battenti), e ai supermercati, che comunque resteranno aperti, come era avvenuto d'altra parte anche durante il lockdown.

Ed proprio il confronto con la serrata di un anno fa a caratterizzare il dibattito di una Puglia che - fatta eccezione per il lockdown e per la chiusura nazionale delle festività natalizie - non aveva mai fatto i conti con la zona rossa. Sono in tanti a chiedersi: cosa cambia tra il lockdown e le nuove restrizioni?

La prima differenza sta sicuramente nelle attività produttive, molte delle quali resteranno comunque aperte anche domani. Non fu così dodici mesi fa, quando il lockdown imposto dal governo Conte bloccò diverse fabbriche - fatta eccezione per quelle che producevano generi alimentari o quelle a ciclo continuo - e anche i cantieri. Nel marzo scorso rimasero aperti solo supermercati, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie. Questa volta il numero delle deroghe è ben più esteso, con le saracinesche che resteranno aperte per i servizi considerati essenziali. Ma all'interno di questa voce sono inclusi diversi settori commerciali.

Spostamenti vietati anche all'interno del proprio Comune, e in questo senso ci sono grosse similitudini rispetto al lockdown di un anno fa. Si può uscire - ma con l'autocertificazione - solo per motivi di lavoro, per motivi di salute, o per comprovati motivi di stretta necessità.

Tra questi, c'è anche ovviamente fare la spesa. I supermercati resteranno aperti, ma nonostante questo per tutta la giornata di ieri sono stati in tanti a fare scorte per il periodo di clausura forzata.

Per i bar e i ristoranti oggi è l'ultimo giorno di servizio ai tavoli almeno all'ora di pranzo: da domani si potrà lavorare solo con l'asporto (i bar fino alle 18, i ristoranti fino alle 22) e con il servizio a domicilio, in quest'ultimo caso senza vincoli di orario. Un anno fa il servizio di asporto fu garantito solo dopo un primo periodo di chiusura totale, dovuta anche alla paura di un virus completamente sconosciuto a tutti, una sorta di salto nel buio che suggeriva un brusco stop col motto-hashtag io resto a casa.



Proprio l'ultimo giorno di zona gialla è visto con grande preoccupazione dai sindaci che - come già avvenuto nella giornata di ieri - temono che siano in tanti, in troppi, a concedersi un'ultima giornata di svago, con conseguenti rischi di assembramenti nei centri cittadini e nelle località marine, complice una temperatura da primavera anticipata.

Presi d'assalto ieri anche barbieri, parrucchieri ed estetisti, che da domani dovranno chiudere. Appena appresa la novità della zona rossa, molti clienti hanno cercato di strappare un appuntamento in extremis, e tanti barbieri ed estetisti terranno eccezionalmente aperto il salone anche oggi, così da poter rispondere a tutte le prenotazioni pervenute nelle ultime ore.

Ma quanto durerà la zona rossa? L'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza è chiara: la Puglia dovrà rispettare le norme del nuovo colore almeno fino a domenica 28 marzo. Dal monitoraggio di venerdì 26 marzo, invece, sarà possibile capire se la Puglia resterà rossa anche dal 29 marzo al 2 aprile o se, con un eventuale miglioramento dei dati, si potrà tornare almeno in zona arancione (impossibile la zona gialla, cancellata in tutta l'Italia dal decreto). Anche in caso di zona arancione nella Settimana Santa, tuttavia, è già stato deciso che la Puglia - così come tutto il resto del Paese - sarà rossa sabato 3, domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 aprile (Pasquetta). Dopo, con il decreto che resta in vigore fino al 6 aprile, si vedrà.

Il bollettino regionale di ieri fa registrare un ennesimo aumento del tasso di positività, balzato al 16,47%: 1.700 nuovi positivi su 10.322 tamponi (778 a Bari, 60 a Brindisi, 110 nella Bat, 190 a Foggia, 216 nel Salento, 334 a Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi dalla provincia di residenza non nota). Altri 23 morti, gli attuali positivi salgono a 38.367.

