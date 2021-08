È una Puglia da sold out. Agosto col pienone e si rivedono gli stranieri

È una Puglia regina del turismo. L'estate dell'incertezza porta in dote invece la sorpresa del boom di presenze. Ed è un'invasione di vacanzieri che fa riaffacciare sulle sponde della regione più orientale d'Italia anche gli ospiti stranieri, che a quanto pare non si sono fatti intimidire o mettere all'angolo dalla ripresa dei contagi, dalle mini-quarantene e dalle limitazioni ai viaggi. Anche per quanto riguarda gli spostamenti interni, la paura del diffondersi della variante delta e le polemiche sul Green pass non hanno affatto raffreddato la voglia degli italiani di andare in vacanza. E di scegliere come meta la Puglia. L'emergenza sanitaria non molla la presa e anche per questo nove connazionali su dieci hanno deciso di restare nel Bel paese. E l'estate 2021 premia dunque la Puglia che viene proiettata, insieme alla Sicilia e alla Toscana, in vetta alle preferenze.

Sono 20,8 milioni gli italiani che andranno in vacanza ad agosto: secondo l'analisi di Coldiretti/Ixè diffusa in occasione di questo primo weekend di partenze da bollino rosso, si tratta di un leggero calo rispetto allo scorso anno. Una flessione che, stando alla realtà dei fatti, non riguarda però la Puglia e il Salento dove ormai non c'è più posto all'ombra del solleone. Il tacco d'Italia è preso d'assalto con un'ondata di presenze che ha sta facendo registrare il tutto esaurito in gran parte delle strutture ricettive. Insomma, le masserie, il mare, le 17 bandiere blu e i borghi tra i più belli e suggestivi del Paese fanno della Puglia una signora vacanze. E nella seconda estate di fila attraversata dai timori del Covid, quello che popola la regione è principalmente un turismo nostrano che scende lungo la Penisola. Ma non solo. Secondo le stime contenute nell'indagine realizzata dall'istituto Demoskopika oltre 12 milioni di stranieri hanno scelto l'Italia per le vacanze estive. E anche qui l'estate sorride alla Puglia. Che - insieme alle sorelle Toscana, Sicilia e Trentino - è tra le regioni dello Stivale più gettonate per la bella stagione anche nelle preferenze degli stranieri. Si tratta soprattutto di turisti provenienti da Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti. E lo studio traccia anche l'identikit del visitatore straniero ai tempi del Covid-19: si arriva in Italia e in Puglia perché c'è il desiderio di mare, ma anche di verde e di cultura in piena sicurezza. E in cerca anche di un turismo lento e non di massa, tra ambiente, tradizioni e storia. L'invasione del popolo delle vacanze viaggi a ritmi alti. E nel Salento è già sold-out: è un'impresa ardua trovare posto in alberghi, b&b e stabilimenti balneari. Ed è un turismo che ha più volti. Quello di alta fascia di chi sceglie come buen retiro resort, case storiche e masserie soprattutto nel nord Brindisino e nel cuore della valle d'Itria. E il turismo più popolare, quello affollato soprattutto dalle famiglie, ovvero mare e spiagge, il piatto forte salentino. E infine l'esercito giovanile che si riversa soprattutto a Gallipoli, sulle sponde del divertificio e della movida.

La perla dello Jonio è un vero e proprio punto di riferimento per la generazione dei Millennials e per il popolo dei ventenni. Un boom di presenze in questo caso ancor più accentuato dalla contrazione dei viaggi verso la Spagna e la Grecia, tradizionali mete giovanili: due Paesi che la mappa dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha collocato in zona rossa per l'aumento dei contagi da Covid19. Oltre alla tradizionali scelte per il pernottamento (alberghi, B&B, villaggi), chi trascorre le vacanze in Puglia va sempre più alla ricerca di case in affitto: un trend che cammina a braccetto con i nuovi consumi turistici legati proprio all'emergenza pandemica e alla voglia di vivere i giorni di relax in sicurezza, oltre che tra le bellezze di mare, borghi e masserie.

