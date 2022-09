Due superfortunati vincitori al SuperEnalotto, la dea bendata bacia la Puglia

La Puglia torna sui radar del SuperEnalotto: nel concorso del 1 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 11.497,23 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di Berardi 34 a Taranto mentre la seconda è stata convalidata nel tabacchi di via Cavour angolo via Gramsci 1 a Lizzanello, in provincia di Lecce.

Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 264,9 milioni di euro – record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.