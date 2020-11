Dpcm “bocciato” dai sindaci d'Italia. Il presidente dell'Anci, Decaro: «Non fermerà i contagi, siamo in ritardo di un mese»

«Dovevamo partire prima, almeno un mese prima, se lo avessimo fatto probabilmente avremmo contenuto i contagi, che invece continuano ad aumentare. Onestamente non credo che riusciremo, anche con questi provvedimenti, a limitarlo». Con queste parole, ospite della trasmissione Omnibus su La7 questa mattina, il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro ha bocciato l'ultimo Dpcm del Governo, provvedimento che entrerà in vigore domani, cioè 24 ore dopo la data prevista.

«Questo documento era stato sottoscritto l'8 ottobre poi rinnovato il 15 - ha aggiunto Decaro - noi lo chiedevamo da diverso tempo, perché avere un parametro oggettivo con delle restrizioni legate alla dimensione del parametro, al dato numerico del parametro libera tutti dalla decisione politica e da una responsabilità nei confronti dei cittadini. Ci sono dati numerici e si stabiliscono restrizioni sulla base di quello che sta accadendo regione per regione».

«Se fossimo partiti prima probabilmente avremmo contenuto i contagi che invece continuano ad aumentare e non credo che con questi provvedimenti riusciremo a limitarli - ha sottolineato - dovremo abituarci a convivere con delle restrizioni come fosse una fisarmonica, aumenta il livello dei dati, aumentano le restrizioni, diminuisce il valore assoluto del dato numerico, diminuiscono le restrizioni fino a quando non arriverà vaccino».

