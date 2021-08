Vaccini, 260mila dosi consegnate in Puglia. Nelle ultime due settimane inoculazioni al rilento: mai più di 25mila al giorno

Sono 260mila le dosi di vaccini consegnate in Puglia con il 93,1% di quelle inoculate ai residenti della regione. Ma nelle ultime due settimane si è registrato un rallentamento delle inoculazioni e negli ultimi tre giorni la quota non supera i 20mila al giorno. Il 50,8% dei pugliesi della fascia 12-19 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino, sopra la media nazionale che è del 46,5%.

La campagna di vaccinazione

In Puglia sono state consegnate circa 260mila dosi di vaccini anti Covid: 40.100 sono state distribuite da Moderna e 219.972 da Pfizer. In questo momento, la Puglia ha in giacenza circa 460mila dosi, 300mila Pfizer, 135mila Moderna e circa 28mila J&J. Nelle ultime due settimane c'è stato un rallentamento nelle somministrazioni rispetto ai mesi precedenti: da una media di 35-40mila inoculazioni al giorno, ad agosto si è scesi a 20-25mila. Dopo Ferragosto, negli ultimi tre giorni, non è mai stata superata la quota di 20mila somministrazioni giornaliere.

Puglia quinta in Italia per inoculazioni

Il 50,8% dei pugliesi della fascia 12-19 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, sopra la media nazionale che è del 46,5%: lo comunica la Regione Puglia. Sono 5.158.318 in totale le dosi somministrate sino ad oggi, il 93,1% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, 5.538.865. La Puglia adesso è quinta nella classifica delle regioni più virtuose per numero di dosi inoculate rispetto a quelle ricevute, fanno meglio Lombardia, Marche, Molise ed Emilia Romagna.