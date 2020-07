Doppia preferenza, via libera del Consiglio dei ministri al decreto. Nominato un commissario straordinario

ROMA - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto sull'adeguamento del sistema elettorale nella Regione Puglia alla doppia preferenza di genere. Il governo ha nominato un commissario straordinario con la funzione di provvedere «agli adempimenti strettamente conseguenti» per l'attuazione del decreto sulla doppia preferenza di genere nelle Regionali in Puglia. Per il ruolo di commissario è stato individuato il prefetto di Bari, Antonia Bellomo.

"Dopo cinque anni di tentativi di convincere il Consiglio Regionale della Puglia, assolutamente sovrano in materia, ad approvare la Doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese per adeguare la nostra regione al resto d'Italia, oggi il nostro impegno programmatico si è realizzato grazie al Governo della Repubblica", ha commentato il governatore pugliese Michele Emiliano. "Oggi davanti al Consiglio dei Ministri che mi ha convocato allo scopo, ho potuto finalmente esprimere il mio pieno consenso all'introduzione della doppia preferenza di genere nella legislazione pugliese. Ringrazio tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione che in queste ore hanno espresso favore nei confronti del provvedimento che il Governo ha appena approvato. Non c'era più tempo purtroppo per riconvocare il Consiglio Regionale, ma nella sostanza il provvedimento del Governo riassume le posizioni di tutti ed equipara la legge pugliese a quella delle altre regioni e dei comuni. La cosa più importante è aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi".