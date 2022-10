Prima del Covid-19 in Puglia lavoravano 3.260 medici di Medicina generale, due anni dopo sono diventati 3.144, in 24 mesi c’è stata una contrazione di 116 professionisti. Di questo passo, entro tre anni ci saranno alcune fette della popolazione che non avrà più il suo medico di riferimento: i dati sono stati elaborati dall’ Agenas , l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, per conto del ministero della Salute e sono impietosi.

Gli Organici



La Puglia, va detto, in realtà è ancora sopra la media nazionale ma anche gli organici dei medici di Medicina generale si assottiglia inesorabilmente. I motivi? Diversi: il Covid ha convinto molti a mollare e cambiare settore, spesso passando nel privato; i tanti pensionati andati via non sono stati rimpiazzati, almeno non tutti; si “sfornano” meno medici di quelli che vanno via o, comunque, meno delle reali necessità. Anche per quanto riguarda i pediatri di libera scelta il trend è negativo, seppure più contenuto: dal 2019 al 2021 i pediatri “persi” sono stati 21, si è passati da 559 a 538. Complessivamente, tra medici di famiglia e pediatri, parliamo di 137 professionisti in meno, se non è emorragia poco ci manca.

Il Report