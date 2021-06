In discoteca da luglio con vaccino o tampone. Ore decisive per evento-test a Gallipoli, mascherine e distanziamento

In discoteca già dai primi di luglio, con buona probabilità. Ma ingresso riservato solo a chi ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. In alternativa, per tornare a ballare in pista sarà necessario sottoporsi a un test rapido o tampone nelle 36 ore precendenti. In altre parole, per tornare a vivere le "notti danzanti" - in Puglia come in tutta Italia, sarà necessario il green pass. Restano ancora da sciogliere,invece, i nodi relativi a capienza massima dei locali, misure di siurezza da adottare a partire dal distanziamento e dalla mascherina e sale all'aperto o al chiuso. Ancora in bilico, infine, l'evento-test da organizzare nella discoteca "Praja" di Gallipoli. Serata-pilota già programmata il 5 giugno, rinviata a sabato 12 giugno e destinata a slittare ancora. Ma l'ipotesi è che il test finisca per saltare definitivamente. Sul protocollo presentato dal Silb-Fipe (il sindacato Italiano locali da ballo) il Cts non si è ancora espresso.

L'incontro con Costa al ministero della Salute

Intanto in questi minuti al ministero della Salute è previsto un incontro sul tema della riapertura in sicurezza tra il sottosegretario Andrea Costa e il presidente nazionale del Silb-Fipe Maurizio Pasca. «Ho dato la mia disponibilità a incontrare le associazioni di gestori di discoteche - ha chiarito il sottosegretario - perché penso sia urgente dare anche a loro delle risposte. Raccoglierò i loro spunti e richieste, da condividere successivamente con le regioni e il Cts, sottolineando da un lato la mia posizione a favore di una riapertura in sicurezza e senza distanziamento, e dall'altro la posizione netta contro l'apertura forzata preannunciata dai gestori per il 21 giugno. Stiamo lavorando su questo, ma le prove di forza non aiutano nessuno».

Discoteche e club in trincea: «Data certa per ripartire oppure riapriamo il 21 giugno»

L'ipotesi della "disobbedienza civile" era stata ventilata dallo stesso Pasca nei giorni scorsi a Quotidiano. «Il 21 giugno cadrà il coprifuoco e la gente tornerà a muoversi di notte ma dove andrà se le discoteche saranno chiuse? Dobbiamo essere pronti per quella data: se entro il 21 giugno non dovessero esprimersi sulle riaperture ci sarà disobbedienza civile e 3mila locali in Italia riapriranno senza nessuna autorizzazione» aveva annunciato.

L'incontro con il leader della Lega Matteo Salvini

Incontro questo pomeriggio tra Matteo Salvini e il presidente della Silb-Fipe Maurizio Pasca, organizzazione leader del settore dell'intrattenimento notturno. Al centro del colloquio, le esigenze dei locali a partire dalle discoteche e dalle sale da ballo. La richiesta del settore - che conta 100mila posti di lavoro, 3mila locali e un fatturato da 2 miliardi - è riaprire il primo luglio, quando non ci sarà più il coprifuoco nazionale. Salvini ha sottolineato che anche gli amministratori locali della Lega, a partire dai governatori, sono allineati e favorevoli. Non solo. La Conferenza delle Regioni aveva già ipotizzato di togliere i divieti nelle zone bianche grazie al green pass. Il leader della Lega ha personalmente affrontato l'argomento con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ieri, e in queste ore è al lavoro in stretta collaborazione con il ministro Giancarlo Giorgetti. «Vogliamo garantire il divertimento controllato, sicuro e ragionevole» assicura Salvini.

Il sottosegretario Sileri: «Usiamo il green pass per riaprire»

E la scorsa domenica sul tema era tornato a intervenire anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: «Ho fatto una riunione con la direzione generale della prevenzione facendo presente che se abbiamo un green pass dobbiamo crederci per avere accesso a un maggiore libertà. Dovremmo arrivare a un punto quanto prima in cui si può anche ballare se si è muniti di green pass. Usiamo il green pass,magari riduciamo le persone - aveva annunciato a Domenica In da Mara Venier - se abbiamo più della metà della popolazione vaccinata e il numero dei giovani vaccinati continua a salire, le chance che si possa trovare qualcuno che sul green pass non viene controllato e che sia positivo sono estremamente basse». Ora, però, la decisione finale spetta al governo e al Cts. si saprà di più nelle prossime ore.