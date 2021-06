Disco e club chiusi ma a Monopoli tutti in pista nel lido. Dj, drink e niente mascherine

Un party in piena regola, con musica, dj, drink e giovani in pista. E quasi tutti senza mascherina. Le immagini della festa in spiaggia a Monopoli in provincia di Bari sono state pubblicate sui social dagli stessi gestori del lido. E non lasciano molto spazio a interpretazioni diverse: la festa della Repubblica nello stabilimento balneare si sarebbe trasformata in una vera e propria serata-disco.

APPROFONDIMENTI IL CASO Disco e club ancora chiusi ma a Monopoli il party nel lido senza...

Discoteche e club in Italia ancora chiusi

Il video girato in poche ore ha fatto il giro del web. E le immagini stanno facendo discutere e non poco: decine di giovani in pista a ballare senza distanziamento né mascherine mentre in tutta Italia più di 3mila discoteche e club restano ancora chiuse. E da parte del governo e del Cts si attendere una data certa per ripartire. Ma mentre a Roma si approfondiscono protocolli sanitari - in testa quello presentato dal Silb-Fipe per la riapertura dei locali in sicurezza - e il Dpcm attualmente in vigore vieta feste e party in spiaggia, in provincia di Bari si balla in pista a ritmo di musica. Bocche cucite da parte dei titolari dello stabilimento balneare pugliese. Interpellati sulla questione, almeno per il momento preferiscono non rilasciare dichiarazioni sul punto.