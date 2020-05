Mascherine all'ingresso e in pista distanziati: discoteche pronte a riaprire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il calcio si sbloccano anche le discoteche ed il mondo dell’entertainment, e con la firma di un protocollo specifico e dettagliato si fa un ulteriore passo nella fase di “convivenza” con il Covid19 . La data di riapertura per la Puglia potrebbe essere - il condizionale è d’obbligo - il prossimo 15 giugno. Tutto, come sempre, dipenderà dalla curva dei contagi. Ad annunciarlo è stato il “Movimento Impresa” al termine del tavolo tecnico dell’intrattenimento e che ha visto coinvolti le associazioni di categoria, il governatore Michele Emiliano, il professore Pierluigi Lopalco (coordinatore della task force per l’emergenza sanitaria in Puglia) e l’assessora al turismo Loredana Capone.«A conclusione del tavolo tecnico - annuncia Movimento Impresa - è stata definita la possibilità di apertura di discoteche e club all’aperto dal 15 giugno con alcune limitazioni e a condizione che la curva epidemiologica dei contagi dei prossimi giorni non subisca variazioni peggiorative». La prossima settimana verranno definite le modalità di riapertura che verranno inserite in una ordinanza regionale. «La Puglia – conclude la nota - ha dimostrato che insieme si può fare». Il lavoro di Francesco Susca, Roberto Maggialetti, Nicola Moretti e Pasquale Dioguardi, imprenditori del settore dell’entrtainment, membri del Movimento Impresa, è stato presentato nei giorni scorsi attraverso un “Protocollo finale integrato per la prevenzione del Covid-19 nelle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo a tutela dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori”, un documento in accordo proprio con il Movimento Impresa e soprattutto con Silb/Fipe, sigla nazionale di Confcommercio, guidata dal salentino Maurizio Pasca.Nei sette punti, inseriti nella prima parte del protocollo, sono state indicate le modalità di accesso e di sosta all’interno dei locali da ballo all’aperto e al chiuso. Le modalità sono state proposte dai rappresentati del comitato tecnico per la ripartenza dell’intrattenimento, un gruppo di lavoro istituito a metà maggio da Emiliano, e che nel corso della settimana sono state studiate e analizzate dalla task force regionale. Di carattere scientifico invece è la seconda parte del documento, nella quale sono presenti note e pareri di medici ed esperti, tra i quali lo stesso Lopalco. Le principali soluzioni ed attività per arginare eventuali contagi prevedono diversi strumenti: dai termoscanner per la misurazione della temperatura agli ospiti all’obbligo di mascherine all’ingresso (per chi non ne fosse provvisto, sarà la struttura a fornirle) da utilizzarsi sempre nei luoghi chiusi, come già deliberato per bar e ristoranti.Prevista anche la riduzione del 40% della capienza e la promozione delle prenotazioni on line con lo scopo di evitare file e assembramenti all’ingresso. Fondamentali saranno poi le attività di pulizia e sanificazione con particolare attenzione alle aree comuni, come i bagni e i corridoi. La sanificazione riguarderà anche gli oggetti che vengono toccati più frequentemente, tipo maniglie e pomelli, corrimano, interruttori. All’interno dei locali poi sarà predisposto specifico personale qualificato, che avrà il compito di far confluire la gente nelle piste da ballo, e invitare gli ospiti al mantenimento delle distanze di sicurezza. Nel rispetto del distanziamento sarà strutturata anche l’organizzazione di tavoli e poltrone dei privè, con sedie che dovranno essere collocate rigorosamente ad un metro l’una dall’altra.Le zone bar saranno poi dotate di segnaletica orizzontale e dove possibile saranno adottati menù digitali, consultabili direttamente sui dispositivi dei clienti o cartacei usa e getta. A ridare speranza agli operatori di settore ed agli amanti della night life il lavoro degli imprenditori dell’entertainment pugliese e che ha avuto il suo culmine mediatico con la manifestazione “Let’s live all-on stage”, svoltasi domenica scorsa, con il coinvolgimento di numerose discoteche pugliesi, da Foggia a Gallipoli oltre all’esibizione di tanti artisti, deejay, ballerini e performers. Proprio in questa occasione Emiliano aveva promesso attenzione per una possibile ripartenza.