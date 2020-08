Stretta di Ferragosto su club e discoteche, mascherine obbligatorie anche in pista

A Ferragosto in discoteca solo con la mascherina. Anche in pista. La "stretta" su club e locali da ballo di tutta la Puglia è arrivata nella tarda serata di mercoledì per ordinanza del governatore Michele Emiliano. Un provvedimento che dispone l'obbligo di: «usare le mascherine in tutti i luoghi all'aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro».

Tutti in pista "a viso coperto", dunque. E misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali da parte di staff e personale incaricato da titolari e gestori dei club. Un provvedimento necessario - ha spiegato il governatore - per frenare la nuova avanzata dei virus e limitare i nuovi casi di contagio da Covid che in Puglia e nel Salento negli ultimi giorni continuano a salire. Anche tra giovani e giovanissimi. Ecco perché dalla mezzanotte di mercoledì i dispositivi di protezione individuale sono obbligatori non solo all’aperto, nei casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento. Compresi club e nei locali notturni.

Il Codacons ai prefetti: «A Ferragosto discoteche chiuse». E avvisa: «Pronti a denunciare titolari e governatori»

Nelle prossime ore, tuttavia, sulla movida all'aperto potrebbe arrivare una nuova stretta. Secondo il Governo, infatti, continuare a tenere le discoteche e i locali aperti potrebbe rappresentare un serio rischio. Un messaggio che l'Esecutivo di Giuseppe Conte continua a lanciare alle Regioni sin dalle scorse ore. E la questione continua a restare al centro dell'agenda della Conferenza Stato-Regioni tra governo e governatori, seppure il primo vertice dei giorni scorsi abbia dato esito negativo su eventuali ipotesi di accordo

