Disabili, ok alla proposta di legge per aumentare i servizi sulle spiagge

È stata approvata oggi all'unanimità in V commissione Ambiente della Regione Puglia la proposta di legge presentata dai consiglieri del M5S Marco Galante, capogruppo, Cristian Casili, vicepresidente del Consiglio regionale, e Grazia Di Bari per introdurre nella pianificazione costiera spiagge attrezzate per le esigenze dei disabili.

Le denunce e la risposta

«Non potevamo restare indifferenti - spiega Galante - davanti alle numerose denunce che ci arrivano sul fatto che, nonostante le tante norme volte a favorire la piena accessibilità delle spiagge alle persone con disabilità, il mare resti spesso un luogo inaccessibile».

«La proposta introduce disposizioni - aggiunge - per assicurare che la pianificazione costiera comunale preveda, nell'ambito della quota destinata a spiagge libere con servizi, o a spiagge libere, almeno una concessione turistico - ricreativa che, in misura maggiore rispetto ai normali interventi per l'accesso al mare dei disabili, garantisca un'offerta di servizi e attrezzature specifici e ulteriori per ogni tipo di disabilità».