Dire basta a chi cerca solo consenso e dimentica la realtà

C'è un tempo in cui bisogna evitare polemiche e divisioni, stringersi tutti intorno alle istituzioni, restare uniti e combattere insieme la comune minaccia, perfino giustificare errori e disastri dovuti a impreparazione e improvvisazione, inevitabili quando si ha di fronte un nemico del tutto sconosciuto. Lo abbiamo fatto per due mesi, disciplinatamente e con straordinario senso di responsabilità. Ma arriva anche il tempo in cui bisogna dire: basta! E questo tempo è arrivato. Perché dalla tragedia stiamo passando alla farsa, al ridicolo, alle pantomime soprattutto sul fronte dei balletti tra Stato, Regioni e Comuni con la sovrapposizione di ordinanze, con i protagonismi di governanti che - tranne rarissime e lodevoli eccezioni - proprio sull'emergenza e sulla pelle di chi soffre stanno tentando di costruire o di rilanciare le proprie carriere e le proprie fortune elettorali.

Ecco, è giunto il momento di dire basta alla ricorsa di chi pensa solo a piazzare per primo la bandierina per accattivarsi qua e là consensi e visibilità verso categorie al collasso, in preda agli incubi di un futuro senza alcuna certezza: una rincorsa insulsa, aberrante, offensiva.



Basta con ordinanze regionali che sono autentiche fughe in avanti e che creano solo illusioni, seguite da delusioni e disperazioni, come quella calabrese su bar e ristoranti all'aperto (bloccata ieri dal Tar) e quella pugliese sull'apertura anticipata al 18 maggio di barbieri, parrucchieri e centri estetici, seguita da una brusca frenata e da affrettate quanto confuse precisazioni.

Basta ascoltare ministri, governatori e sindaci che si stupiscono di vedere tanta gente in strada e minacciano nuove e forti restrizioni in caso di ripresa dei contagi. Non se ne può più di questa ipocrisia proprio da parte di chi ha contribuito - solo in cerca di popolarità - a creare la sensazione del liberi tutti con ordinanze di aggiramento dei Dpcm, allargando le maglie dei permessi e restringendo quelle dei divieti, e finendo per offrire possibilità di movimento praticamente a tutti con l'ok ad attività e hobby marginali o, addirittura, facili da inventarsi e non dimostrare.



Basta con le passerelle tv, con i post e le dirette facebook sulla fuffa e sulla propaganda, con le continue call senza esito; con gli annunci puntualmente smentiti e le smentite di fatti che puntualmente si rivelano veri; con gli sconcertanti duelli tra virologi e tra immunologi che creano solo confusione. Basta con le promesse e la presa in giro degli italiani sulle mascherine (zero); sui tamponi (pochissimi); sui test sierologici (scomparsi dai radar); sulla chimera dei prestiti alle imprese, sotto o sopra i 25 mila euro; sulla cassa integrazione, la cui erogazione dopo due mesi non supera il 10% in molte regioni (tra le quali la Puglia). Basta con la babele che è diventato il decreto cura Italia, preda dei famelici assalti di partiti e potentati al consistente piatto di risorse, considerato ormai più un'occasione per accontentare i propri clientes che per avviare una grande svolta di sistema; con l'anticipazione di linee guida centrali e con manuali periferici spesso in rotta di collisione tra loro; con l'indicazione di date e scadenze messe in discussione un giorno sì e l'altro pure.

Non se ne può più. Siamo stanchi, confusi, sfiduciati, impauriti. Per i sacrifici già fatti e per quelli che ci attendono. E siamo anche arrabbiati. Molto arrabbiati. In Italia come in Puglia, dove le autoesaltazoni di governanti e consulenti appaiono del tutto fuori luogo di fronte ai dati che emergono dalle statistiche e dai raffronti con altre regioni, non solo del Nord ma di tutto il Sud. Anziché correre per anticipare con ritrovata baldanzosità ordinanze che aggiungono solo caos, sarebbe forse il caso di spiegare, senza alchimie e senza arrampicarsi sugli specchi, perché nella nostra regione si registra il secondo più alto tasso di contagio d'Italia (Rt 0,96), quasi il doppio della media nazionale (0,57). Sarebbe il caso di conoscere perché la Puglia fa registrare il più basso tasso di tamponi per abitanti (2,64 per mille a fronte del 14,14 della Provincia autonoma di Trento e del 12,78 del Veneto). E sarebbe il caso di sapere perché il raffronto tra la Puglia con la vicina Campania, che ha sei milioni di abitanti e soffre la più alta densità d'Italia, con 424 abitanti per chilometro quadrato, si rivela impietoso in tutti gli indicatori dell'emergenza, nonostante la Puglia conti circa due milioni di abitanti in meno e una densità dimezzata con 206 abitanti per chilometro quadrato: dal numero di contagiati (in Campania 4.576, qui 4.286) al numero di guariti (lì 2.223, qui 1.114), dal numero di decessi (lì 388, qui 443) al numero di tamponi (lì 110.811, qui 76.643). Un deficit, quest'ultimo, che ha gravissime ricadute anche sulla ripresa delle attività produttive, con gli imprenditori chiamati a un rischiosissimo ruolo di supplenza per garantire la salute dei lavoratori.



Nessuno nega l'eccezionalità e la gravità della situazione, né gli sforzi immani compiuti per affrontarla, e nemmeno le diversità territoriali, ma di fronte a questi dati si abbia almeno il pudore e il buonsenso di evitare trionfalismi e passerelle. E, soprattutto, si lavori in silenzio per migliorarli, invece di tentare di rimuoverli dal dibattito pubblico con annunci pirotecnici e dichiarazioni roboanti dall'effimera durata e dal solo sapore propagandistico. In gioco, in Italia e in Puglia, ci sono il presente e il futuro di un intero popolo, solo dopo le carriere personali e i consensi elettorali.



