Deraglia treno sulla Roma-Napoli: percorsi alternativi e ritardi anche per raggiungere la Puglia

Treno deraglia sulla Roma-Napoli: venti treni dell'Alta Velocità instradati su percorsi alternativi e ritardi registrati anche per raggiungere la Puglia.

L'incidente

Deragliamento sull'alta velocità questo pomeriggio poco prima delle 14.25. Il carrello locomotore di coda del Frecciarossa "Roma-Napoli" ha sviato dai binari per cause in corso di accertamento. A restare coinvolto dunque uno degli ultimi vagoni che fortunatamente non si è ribaltato. 119 i passeggeri a cui protezione civile, vigili del fuoco, 118 e polizia stanno prestando soccorso per le operazioni di evacuazione. Non risultano al momento feriti.

In treni instradati su percorso alternativo

Sono una ventina - ma la lista si allunga di minuto in minuto - i treni dell'Alta Velocità che sono stati instradati su percorsi alternativi in seguito al problema verificatosi al Frecciarossa 9311 nella galleria Serenissima, a Roma.

Questa la situazione resa nota da Trenitalia nell'ultimo aggiornamento: Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti:

• FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00) • FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:48) • FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12) • FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:55) • FR 9631 Milano Centrale (13:00) - Napoli Centrale (17:33) • FR 9642 Napoli Centrale (13:30) - Torino Porta Nuova (19:10) • FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10) • FR 9426 Napoli Centrale (14:10) - Venezia Santa Lucia (19:34) • FR 9552 Salerno (14:45) - Torino Porta Nuova (22:00) • FR 9648 Napoli Centrale (15:00) - Milano Centrale (19:24) • FR 9652 Napoli Centrale (15:55) - Bergamo (21:43) • FA 8862 Reggio Calabria Centrale (9:00) - Roma Termini (14:25) • FA 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55) • FA 8867 Roma Termini (14:05) - Reggio Calabria Centrale (19:28) • FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29) • FA 8317 Roma Termini (16:05) - Lecce (21:45) Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti: • FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Mapoli Centrale (16:12) • FR 9428 Napoli Centrale (15:10) - Venezia Santa Lucia (20:34) • FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Udine (23:05).