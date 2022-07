La denuncia di D'Attis: «Usata una mia foto per una truffa sulle patenti»

Una foto "rubata" dal profilo Facebook del deputato di Forza Italia, Mauro D' Attis viene in queste ore utilizzata per sponsorizzare corsi online per ottenere la patente di guida «in sette giorni» e senza dover «superare l'esame finale». Il parlamentare pugliese, commissario del partito in Puglia, ha presentato denuncia alla polizia postale assieme al suo collega Roberto Novelli, sostenendo che possa esserci una truffa dietro l'uso della foto. «Sta circolando - dice D'Attis - un post pubblicato utilizzando una foto sottratta dai nostri profili social ed è, evidentemente, una truffa che abbiamo già provveduto a denunciare alle autorità competenti. La foto ci ritrae assieme a Massimiliano di Cuia, consigliere comunale di Taranto di FI, e riguardava una proposta di legge presentata alla Camera mesi fa. Ô stata sottratta, presumibilmente, allo scopo di commettere illeciti: per questo abbiamo ritenuto di presentare formale denuncia anche per tutelare gli utenti»