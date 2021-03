Associazioni per persone Down denunciano: i centri pugliesi rischiano di chiudere

Decine di centri diurni in Puglia rischiano la chiusura a seguito delle ripercussioni provocate dalla pandemia Covid-19 che ha limitato le attività. A lanciare l'allarme questa mattina in Commissione Sanità sono stati i rappresentati di Aipd, Associazione Italiana Persone Down della sezione di Brindisi.

«Per molti dei pazienti - è stato detto - si tratterebbe di perdere quella che viene considerata la loro vera casa, quella nella quale ormai da diversi anni trascorrono parte della loro giornata tra attività sociali e sedute riabilitative».

La campagna vaccinale, a cura dei medici di medicina generale, per questi pazienti fragili «partirà già nei primi giorni del prossimo mese, anche prima rispetto al termine stabilito, se i vaccini giungeranno nei tempi previsti», ha garantito l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. Oltre ai soggetti vulnerabili saranno vaccinati anche tutti coloro che si prendono cura di loro, non solo il nucleo familiare.