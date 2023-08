I numeri del turismo di luglio in Puglia preoccupano («Moltissimo, le prospettive di questo passo sono tutt’altro che rosee») non solo il comparto, ma un intero territorio, consapevole di come questo “fiore all’occhiello” dell’economia locale possa subire nel giro di pochissimi anni contraccolpi negativi, dopo i quali risalire la china sarà durissima. Il -40% di presenze fatto registrare nel mese che si è concluso ieri rende improcrastinabile una seria discussione sul futuro del turismo regionale, «che non potrà che virare sulla qualità, ma nel vero senso del termine», sottolinea il presidente reggente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne. È proprio dal numero uno dell’associazione degli imprenditori salentini che parte una prima proposta, uno spunto, un’idea per evitare che il tonfo di luglio faccia da triste presagio al sistema ricettivo regionale dei prossimi anni.

Presidente Delle Donne, come commenta i dati sul crollo delle presenze di luglio?

«Il quadro è decisamente sconfortante, io stesso avevo avuto già nelle scorse settimane la percezione di un calo rispetto alle stagioni passate, e i numeri che sono stati pubblicati hanno confermato queste sensazioni. Ma c’è un aspetto che mi lascia ancora più allibito rispetto ai dati».

Quale?

«Il silenzio delle istituzioni. Nessuno dice nulla, quando invece c’è da affrontare efficacemente la questione, parliamo di dati che impongono una seria riflessione, urge fare qualcosa».

Ha una proposta in tal senso?

«A parer mio, è giunto il momento che istituzioni e associazioni si coordinino per garantire un controllo di qualità del turismo, per un territorio che sia realmente attrattivo per chi viene da fuori».

Ammetterà che di qualità si parla spesso, ma poi i fatti, in molti casi purtroppo, dicono altro.

«È così, effettivamente. Ma se si continua a portare avanti questo modello di turismo, che peraltro di modello ha ben poco, poi non dovranno stupirci dati come quelli di luglio».

Dati che, tuttavia, hanno precise responsabilità. Non è così?

«I motivi sono tanti, ed è per questo che parlavo prima di un controllo effettivo sulla qualità dell’offerta. Basta con la casualità degli eventi, basta soprattutto con l’iniziativa lasciata al privato, quando è necessaria una gestione centralizzata e coordinata, per rivolgersi davvero a un turismo di fascia medio-alta».

Ma anche rivolgendosi a un target diverso non resta il problema dei prezzi considerati troppo alti?

«Tutto va considerato in base alla qualità dei servizi offerti. E invece in questo momento, a parte qualche eccezione, siamo ben lontani dalla qualità di cui parlavo. Non c’è qualità nell’affittare garage ai vacanzieri, non c’è qualità sulla logistica, visto che chi arriva a Brindisi non sa come arrivare a Lecce, Maglie o Leuca. Anche per questo motivo, la gente decide poi di andare all’estero: in Grecia e in Albania i prezzi sono molto più competitivi rispetto ai nostri, è anche per questa ragione che dobbiamo correre ai ripari. È vero, gli italiani hanno meno soldi da spendere per via dell’inflazione ma noi potremmo dire la nostra se puntassimo ulteriormente sulla qualità».

Quali sarebbero le altre funzioni del coordinamento?

«Sicuramente la promozione in modo strutturale del marchio Puglia. Quello sarebbe un passaggio fondamentale per vincere le partita contro le mete estere».

Cos’altro “correggerebbe” dell’estate pugliese?

«Se posso permettermi, io ritengo un errore lo stop alla musica a mezzanotte deciso dal Comune di Lecce. Sarebbe giusto offrire una città viva al turista anche di notte. E poi, immagino che controllare il rispetto di questi orari comporti anche un impegno maggiore per le forze dell’ordine, che invece potrebbero essere impiegate in altre attività altrettanto importanti per la sicurezza delle città».

Capitolo risorse per il turismo. Di cosa ha bisogno il comparto?

«Ecco, noi tutti sappiamo quanto sia decisivo il Pnrr per il futuro del territorio. Il sistema logistico va migliorato. Penso al Salento, che in tal senso non ha chiesto un’opera strategica».

Si aspetta un agosto migliore sul fronte delle presenze?

«Senza dubbio, ma non dobbiamo poi commettere l’errore di pensare che con i numeri di agosto si possano risolvere i problemi. Il mese cruciale dell’estate ha sempre dato risultati soddisfacenti, ma non è quello il giusto parametro. Dobbiamo pensare a destagionalizzare davvero. Vuole un esempio anche qui? Non si possono imporre le chiusure degli stabilimenti balneari a metà settembre. Si potrebbe lasciare libertà d’iniziativa ai gestori, altrimenti è ovvio che nessuno immagini di investire nei lidi per pochi mesi di attività. Serve una svolta in termini di mentalità da parte di tutti, dobbiamo farlo per tutelare il nostro turismo. E lo si fa solo se puntiamo davvero sulla qualità».

