Il deep tech, annunciato come la quarta ondata di innovazione, sarà al centro dei lavori dello “Strategy Innovation Forum (Sif 2024) – Bari Edition”, l’evento in programma oggi e domani, al Circolo Unione presso il teatro Petruzzelli di Bari, che riunisce nel capoluogo da due anni, imprenditori, manager, professionisti, accademici e figure politiche per creare e diffondere conoscenza e relazioni a favore della trasformazione del sistema imprenditoriale. In seguito alla partnership tra strategy innovation, spin-out dell’Università Ca’ Foscari e l’Università Lum, da cui è nata Lum Strategy Innovation, dal 2023 il Sif da Venezia si è trasferito anche a Bari.

Quest’anno il forum analizzerà l’impatto del deep tech sui modelli di business. Il Deep Tech è infatti caratterizzato da soluzioni dirompenti che si fondano su scoperte scientifiche uniche o tecnologiche avanzate che sono difficili da replicare e che richiedono una solida base di ricerca; implicano la nascita di nuovi modelli di business che mettano in discussione quelli attuali e, soprattutto, necessitano di ingenti investimenti finanziari. Il suo potere risiede nella capacità di aumentare le opportunità ad una velocità senza precedenti e di risolvere problemi essenziali.

L’insieme di tecnologie innovative e di frontiera è in grado di valorizzare l’intersezione fra competenze, funzioni, tecnologie, prodotti e servizi, che porteranno a re-immaginare le catene del valore e ad impattare sui modelli di business abilitando un’offerta innovativa che richiede di pensare a nuove modalità per accedere ai mercati esistenti o crearne di nuovi, anticipando bisogni che non sono ancora evidenti. L’edizione 2024 è organizzata in partnership con Cte - Bari Open innovation hub ed è supportata da Banca popolare di Puglia e Basilicata, Deloitte ed Exprivia con il patrocinio della Città di Bari e di Confindustria Puglia.

Il programma

Temi e opportunità di business abilitate dalla tecnologia “dura” che saranno presentate oggi nel corso della prima giornata di confronto. L’evento con inizio alle 15.30, sarà introdotto da Antonello Garzoni, rettore Università Lum “Giuseppe Degennaro”, Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, il vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio e Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari-Bat.

A seguire lo speech su “Beyond the Hype: ecosistemi territoriali per le tecnologie emergenti”, con i relatori Michele Ruta, ordinario di computer science del Politecnico di Bari, Danilo Caivano, ordinario di ingegneria informatica dell’Università di Bari "A. Moro", Sabrina Sansonetti, chief network, operation & wholesale office Tim, Antonello Tarzia, ordinario di diritto pubblico comparato, responsabile scientifico Lum per progetto Cte e Federico Pirovano, Ceo & founder Dynius. Modera Pasquale Del Vecchio, associato di ingegneria economico gestionale all’Università Lum "Giuseppe Degennaro".

Il dibattito su “Il Deep Tech: la quarta onda d'innovazione” sarà animato da Massimo Portincaso, Ceo e Founder di Arsenale Bioyards Srl Chairman dell'Advisory Board di Hello Tomorrow e da Emilia Garito, founder & Chariman di Deep Ocean Capital Sgr Spa e founder & Chariman di Quantum Leap.

Tra i big presenti, Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato Thales Alenia Space Italia, che interverrà sul tema “Il deep tech: la convergenza tra l'economia spaziale e quella digitale”. Seguirà la tavola rotonda moderata da Maria Carmela Ostillio, associate professor rof Practice Sda Bocconi School of Management, con ospiti Giuseppe Gigli, direttore dell'Istituto di Nanotecnologia del Cnr, Giulio Boccaletti, direttore scientifico Fondazione Cmcc e Domenico Favuzzi, amministratore delegato Exprivia. In chiusura di prima giornata l’approfondimento su “L'impatto del Deep Tech sulla società” con Diego Puricelli, docente incaricato di teologia morale e bioetica | Issr Giovanni Paolo I e Ita G. Toniolo e Mattia Crespi, Ceo Qbit Technologies Iftf research affiliate. Modera il dibattito Maria Claudia Pignata, Ceo VeniSIA.

L’evento “Strategy Innovation Forum (Sif 2024) – Bari Edition” proseguirà domani mattina con avvio dei lavori alle 8.45.