Decontribuzione Sud, l'agevolazione funziona nel Mezzogiorno. In Puglia 133mila assunzioni

Ha dato una scossa al mondo del lavoro soprattutto in tre regioni e una di queste è la Puglia. È l’incentivo denominato “decontribuzione Sud” che ha determinato, nei primi 6 mesi di quest’anno, l’attivazione di 592mila nuovi contratti in totale. È stato utilizzato per il 67% in Puglia, Campania e Sicilia. Nella nostra regione, le assunzioni o variazioni contrattuali grazie a questa misura sono state più di 133mila nella prima parte del 2021:...

