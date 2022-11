La legge regionale che ha portato di fatto al “licenziamento” di Massimo Cassano da direttore generale dell’ Arpal sta per essere impugnata dal governo nazionale. Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, infatti, ha trasmesso al ministero dell’Economia e all’Ufficio legislativo una mail con la quale solleva forti dubbi e perplessità sulla costituzionalità della norma.

