De Gregorio, 9 arresti a Roma per riciclaggio ed estorsione: c'è anche l'ex senatore. Due pugliesi fra i coinvolti: sono di Nardò e Taranto

Si chiama "Pianeta Italia", l'operazione condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di alcune società create per riciclare denaro e commettere estorsioni contro locali del centro della capitale. C'è anche l'ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati.

Agenti della Prima Sezione Criminalità Organizzata stanno eseguendo nove provvedimenti cautelari, emessi dal gip, a carico di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso, dei reati di estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale che fanno parte del patrimonio aziendale di alcune società e un sequestro di circa 480 mila euro.

Custodia cautelare in carcere anche per Antonio Fracella, 42enne di Nardò, ex dipendente della Marina militare italiana, presso il Battaglione San Marco. Nello specifico il neretino è accusato di presunta estorsione da 80mila euro, ai danni di uno straniero titolare di un bar della capitale.

Tra gli arrestati anche Vito Frascella, di Taranto anche lui ex appartenete alla Marina militare, Giuseppina De Ludicibus, la commercialista Michela Morelli. Ai domiciliari è stato è finito Vito Meliota, mentre per Michelina Vitucci è stato disposto l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Nell’inchiesta è stato coinvolto anche Pietro Schena, braccio destro di De Gregorio mentre l’ottavo complice, Corrado Di Stefano risulta irreperibile alle forze dell’ordine.

Appresa la notizia, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli ha disposto la sospensione ad horas del giornalista professionista Sergio De Gregorio. «Ha una caratura criminale e scaltrezza davvero eccezionale». Così il gip di Roma descrive l'ex senatore arrestato

