Caro-energia, la Bppb regala 500 euro ai dipendenti per far fronte alle spese

Cinquecento euro in favore dei propri dipendenti per far fronte ai rincari dovuti all'aumento delle utenze di luce e gas. È questa l'erogazione straordinaria deliberata nell'ultima seduta consigliare dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

«Stiamo attraversando un periodo storico di grande incertezza. Il nostro compito - dichiara il Presidente della Bppb Leonardo Patroni Griffi - come Banca popolare, è quello di essere accanto più che mai, ai nostri clienti ed ai nostri dipendenti. Come banca del territorio abbiamo sempre riposto particolare attenzione alle persone, e anche in questa occasione vogliamo dimostrare loro la nostra vicinanza.» «Abbiamo voluto dare un segnale tangibile a tutti i colleghi - dichiara Alessandro Maria Piozzi, amministratore delegato Bppb - un ringraziamento per il grande senso di responsabilità che stanno dimostrando, in maniera particolare, in questi anni difficili.» Una iniziativa - informano dalla stessa banca che si aggiunge «a quella dedicata ai clienti con 'Presto Energy', il finanziamento che consente di rateizzare le spese delle utenze domestiche».