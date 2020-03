Dal consiglio regionale della Puglia un libro e un ramo di mimose alle dipendenti

BARI, 9 MAR - Un libro con la copertina rosa e un

rametto di mimose: è l'omaggio dell'Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale della Puglia a tutte le dipendenti

dell'Assemblea. «Un'iniziativa - spiega il presidente Mario

Loizzo - che abbiamo voluto assumere con la collaborazione del

Comitato Unico di Garanzia per la parità (Cug), nel primo girono

lavorativo dopo la Giornata internazionale della Donna, 8 marzo

2020».



Il volume è 'Bastava chiedere!' (Editori Laterza, Bari,

febbraio 2020), dieci storie di femminismo quotidiano,

illustrate a fumetti dalla blogger Emma, tradotte dal francese

da Giovanna Laterza e introdotte da Michela Murgia. Le vignette

affrontano in modo divertente il rapporto di potere sbilanciato

tra i generi e prendono in giro con apparente leggerezza la

costante subordinazione della donna rispetto all'uomo, anche

quella più innocente, di tutti i giorni.



Nell'occasione, il presidente Loizzo ha ribadito i motivi di

soddisfazione per il Consiglio sulla strada della parità: «Le

posizioni di vertice sono tutte al femminile, il funzionario più

alto in grado è donna, la segretaria del Consiglio e sono donne

la responsabile del bilancio e la responsabile dell'Aula».

«L'auspicio - conclude Loizzo - è che questo modello di

carriera paritaria possa estendersi all'intero mondo del lavoro

e l'impegno è che dopo questa fase di grande incertezza per le

necessarie misure di prevenzione della diffusione del

coronavirus si possa tornare in Aula ad approvare la modifica

della legge elettorale regionale con la doppia preferenza, »un

passaggio da non trascurare». © RIPRODUZIONE RISERVATA