Dai senatori renziani interrogazione a Speranza sul «caos pugliese»

Il gruppo di Italia Viva al Senato con in testa il capogruppo Davide Faraone, ha presentato un'interrogazione al Ministro Speranza sulla situazione vaccini in Puglia.

L'annuncio di Bellanova

Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook è la viceministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova. «In queste settimane si sono susseguite le notizie relative a una campagna vaccinale disorganizzata e caotica, non in grado di garantire le vaccinazioni secondo le priorità definite dal governo - si legge nell'interrogazione -. Abbiamo letto di vaccini fatti a chi non ne aveva diritto, mentre decine di cittadini fragili e anziani si vedevano cancellare le prenotazioni o non ricevevano alcuna risposta, o ancora, erano costretti ad attendere ore in coda o a viaggiare verso comuni distanti dal proprio per avere il vaccino». I senatori di Iv sottolineano che «le comunicazioni per la distribuzione delle dosi ai medici sono arrivate senza alcun preavviso, generando solo ulteriore confusione.



Non si ha neanche certezza delle dosi distribuite e dell'attuale disponibilità della regione, visto che i dati relativi al vaccino Astrazeneca non corrispondono a quelli in mano al governo». Per tutto questo, prosegue l'interrogazione a Speranza, «la situazione che i cittadini pugliesi sono costretti a subire è gravissima, e non sorprende che la Puglia sia in coda a tutte le classifiche relative alle vaccinazioni. Serve chiarezza, rispetto delle persone, un piano serio, in linea con le linee guida definite dal governo».

