Dai parenti alle seconde case: le regole per le feste pasquali

La Puglia si avvicina alle feste Pasquali con tante limitazioni e molti controlli, una stretta necessaria legata all'andamento della curva pandemica, ancora molto alta, per cui occorre attenzione e, soprattutto, organizzare la settimana Santa sapendo già che per tre giorni festivi e prefestivi - sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 - scatta il lockdown in tutto il Paese. L'allerta, quindi, deve essere massima perché le ordinanze regionali si sovrappongono al Dpcm nazionale, con ulteriori restrizioni magari non previste nel decreto di Draghi ma adottate nei provvedimenti locali del governatore Michele Emiliano e dei sindaci. Vediamo dunque cosa, dove e quando si potrà fare.

Per quanto riguarda l'attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, fino al 6 aprile 2021, l'attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal Dpcm 2 marzo 2021 (art. 46, comma 2), è svolta, dalle ore 18 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti. Resta fermo l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Bisogna, invece, fare un distinguo per le attività commerciali. Infatti, fino al 6 aprile tutte le attività commerciali consentite dal Dpcm del 2 marzo 2021 in zona rossa, chiudono alle ore 18, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.

Invece, nei giorni 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell'Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal Dpcm del 2 marzo 2021 in zona rossa ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie. Vale la pena ricordare che le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Fino al 6 aprile sono vietati anche gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza, e sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Unica deroga - sabato 3, domenica 4 e il giorno di Pasquetta - per andare a fare visita ai parenti (al massimo due persone con bambini sotto i 14 anni e persone disabili). Ci si potrà muovere dovunque nell'ambito dei confini regionali, una sola volta al giorno nei limiti previsti dal coprifuoco.

Infine, i riti della Settimana Santa: le chiese sono aperte, ma la raccomandazione è quella di recarsi in quella più vicina a casa. La veglia del sabato, così come accaduto per Natale, verrà anticipata di qualche ora per rispettare il coprifuoco. Il giorno di Pasqua verranno celebrate molte più messe per consentire al maggior numero di fedeli di seguire dal vivo le celebrazioni che verranno comunque trasmesse in tv e in streaming. Resta vietato scambiarsi il segno della pace.

