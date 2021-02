Dad, una famiglia su tre non può seguire i figli. «È allarme dispersione»

Durante il lockdown, una famiglia su tre non è stata in grado di sostenere adeguatamente l'apprendimento a distanza dei figli. A sostenerlo è uno studio di Unicef e Università Cattolica del Sacro Cuore intitolato La didattica a distanza durante l'emergenza Covid-19, l'esperienza italiana, basato sulla somministrazione di questionari a 1.028 famiglie in tutta Italia, circa il 27% di queste ha riferito di non aver posseduto tecnologie adeguate durante il lockdown, mentre il 30% dei genitori ha riportato di non avere avuto tempo a sufficienza per sostenere i propri figli con la didattica a distanza. Il 6% dei bambini dello stesso campione non ha potuto partecipare alla didattica a distanza organizzata dalle scuole a causa di problemi di connettività o per la mancanza di dispositivi. La ricerca sottolinea l'importanza di avere accesso a una connessione Internet stabile e a buon mercato, così come a dispositivi digitali di alta qualità che supportino le videochiamate e le piattaforme educative digitali, affinché tutti i bambini possano beneficiare della didattica a distanza.

Il Governo italiano ha impegnato risorse per sostenere la didattica a distanza durante il lockdown; il 46% delle famiglie intervistate ha ricevuto nuovi dispositivi digitali dagli istituti scolastici frequentati dai loro bambini e una famiglia su quattro ha ricevuto un abbonamento a internet per accedere alla didattica a distanza. «Tuttavia, non possiamo sottovalutare le disuguaglianze che esistono anche tra le famiglie con connessione a internet, né possiamo ignorare i bambini, anche se pochi, che hanno abbandonato la scuola con il passaggio alla didattica a distanza» sottolinea Giovanna Mascheroni, professore associato di Sociologia dei Media all'Università Cattolica.

L'allarme sulla dispersione scolastica e sul rischio che possa aumentare a causa della Dad è stato lanciato anche Save the Children attraverso una indagine condotta da Ipsos che analizza opinioni, stati d'animo e aspettative di studenti tra i 14 e i 18 anni. Secondo lo studio sarebbero circa 34mila gli studenti delle scuole superiori che, a causa delle assenze prolungate, rischiano di alimentare il fenomeno dell'abbandono scolastico, diventando facile preda di sfruttamento lavorativo. Il 28% degli intervistati afferma che dal lockdown di primavera c'è almeno un proprio compagno di classe che ha smesso completamente di frequentare le lezioni. Il 7% afferma che i compagni di scuola dispersi a partire dal lockdown sono tre o più di tre. In Puglia più di un ragazzo su cinque abbandona la scuola senza diplomarsi, ma questo periodo di pandemia - con mesi di didattica persi a causa delle prolungate chiusure delle scuole e degli orari di lezione ridotti - rischia di accentuare notevolmente il fenomeno. Da qui l'allarme di sindacati. «La didattica a distanza può favorire il fenomeno dell'abbandono scolastico - afferma la segretaria nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi -.In Puglia l'aver voluto garantire una sorta di domanda diversificata, per cui ci sono ragazzi che frequentano e altri che sono rimasti a casa, sta producendo una discriminazione molto più profonda, perché sono tanti i ragazzi che non avendo condizioni economiche, sociali e familiari all'altezza hanno avuto l'occasione per non andare a scuola e abbandonare direttamente l'obbligo scolastico. Il problema in Puglia c'è e rimane, in più di un'occasione abbiamo cercato di rappresentare la necessità di evitare che si creassero questi squilibri, perché se c'è un problema di salute si sta tutti a casa, mentre se invece il problema di salute è dato dai trasporti si organizzano i trasporti e i ragazzi vanno a scuola. Non che si lascia libertà a chi vuole e a chi non vuole, senza giustificare le assenze. È chiaro che dove non ci sono le famiglie diventa ancora più difficile far rispettare l'obbligo di frequenza».

Sulla dispersione scolastica interviene anche il Coordinamento dei Consigli di istituto della Puglia. «L' emergenza sanitaria in atto continua a porre un freno sull'attenzione alla crescita educativo-relazionale dei bambini e dei ragazzi in quella fase evolutiva che necessita di continui interventi mirati a favorire lo sviluppo personale e professionale attraverso cambiamenti, transizioni, passaggi, sfide, difficoltà, realizzazioni, che solo il clima socio-scolastico nella sua piena accezione permette di calibrare e gestire - sostiene il coordinatore dei CdI Puglia, Gianfranco De Maglie - in una società sempre più social viene fuori l'isolamento dalla realtà e l'abbandono a se stessi, con conseguente reale isolamento».

