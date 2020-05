E da oggi si torna in chiesa per la messa. Mascherine, gel disinfettante e guanti

Da oggi i fedeli torneranno a messa. Il Protocollo siglato tra Cei, governo e Comitato Tecnico scientifico ha stabilito regole precise alle quali si dovranno attenere tutte le diocesi italiane. In ultima battuta è stato fissato anche il tetto massimo dei fedeli: 200 per le chiese grandi, fino a mille se la celebrazione sarà all'aperto.

LE REGOLE

Mascherine obbligatorie per tutti, sia per i fedeli che entrano in chiesa che per i sacerdoti ai quali è anche raccomandato di utilizzare i guanti di lattice, di tipo monouso, per dare la comunione. Il sacerdote dovrà depositare l'ostia nelle mani del credente, prestando la massima attenzione a evitare contatti con le persone. Le elemosine non si potranno più fare durante l'offertorio, quando passava qualcuno con un cestino. Il parroco per evitare contatti collocherà all'ingresso della chiesa un contenitore nel quale depositare una offerta. Le acquasantiere saranno vuote ma ci sarà un detergente per le mani. Inoltre non ci saranno più i libretti in dotazione per i canti e tanto meno il coro. Il protocollo vieta l'ingresso in chiesa a chi è stato in contatto con persone positive al coronavirus.



Al termine di ogni funzione o comunque prima di quella successiva si deve inoltre: igienizzare il luogo di culto e la sacrestia; cambiare l'aria; disinfettare accuratamente i vasi sacri, vassoi, ampolline o ogni altro oggetto utilizzato; disinfettare accuratamente i microfoni. Non è necessaria la sanificazione degli ambienti, mentre occorre una loro igienizzazione, e per contrastare la sopravvivenza del virus vanno tolti «drappi e parati, cuscini, santini, pubblicazioni in distribuzione, libri di preghiera e di canti».

Ultimo aggiornamento: 09:15

