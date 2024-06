I numeri e l'effetto domino, dalla Puglia a Bruxelles e passando per Roma: alla fine è e sarà tutto lì, già oltre le parole e oltre una campagna elettorale senza acuti, ma che perlomeno ha contenuto allo stretto indispensabile i veleni (qualora ci fosse mai una dose minima necessaria di veleni) e ha provato con qualche difficoltà a stare sul merito delle questioni. Domani sera, alla chiusura dei seggi e allo start dello scrutinio delle elezioni europee, si materializzeranno i primi scenari, a tutto tondo e poi irrobustiti il giorno dopo dal verdetto delle Comunali. Con vista già sulle future sfide, si legga alla voce elezioni regionali pugliesi.

Innanzitutto i rapporti di forza tra partiti, nel governo e all'opposizione: sottili equilibri e complesse alchimie dopo la corsa elettorale da “tutti contro tutti”, senza coalizioni e con tendenza a caratterizzare e polarizzare la proposta, e inevitabilmente resteranno cicatrici e rapporti sfilacciati da ricucire in fretta, al centro e in periferia. Giorgia Meloni, premier e leader di Fratelli d'Italia, ha già alzato l'asticella: «Il voto è un referendum tra due visioni d'Europa, è la Champions league dopo aver vinto lo scudetto (cioè le Politiche nel 2022, ndr)». Metafore forti, ma applicabili trasversalmente a tutto l'arco politico.

L'altro livello d'analisi, gerarchicamente superiore e però non esattamente immediato nella percezione dell'elettorato, riguarderà il nocciolo duro del voto: le ricadute sull'Ue e le nuove linee di demarcazione degli assetti europei. L'antieuropeismo in senso stretto non è più tanto di moda, anche perché nel frattempo l'Ue ha dovuto rintuzzare le crisi (pandemia, guerra, approvvigionamento energetico) e dare risposte (il Next generation Eu, per esempio): l'euroscetticismo ha lasciato strada all'ambizione diffusa di un'Europa diversa, persino più integrata e protagonista.

Poi c'è il terzo livello di riflessione, ed è quello strettamente pugliese e che incrocia l'altra metà della due giorni elettorale, dunque le Comunali di Bari e Lecce: nella magmatica Puglia, alle prese con un cambio d'epoca politica, cosa accadrà? L'azione combinata di Europee e Amministrative in che modo ridisegnerà il quadro e impatterà su leadership regionali e strategie future?

Il centrodestra

Il centrodestra ha ritrovato ragioni d'unità, cosa niente affatto scontata in Puglia, senz'altro agevolato dal miglior collante che ci sia: il governo e l’onda lunga del melonismo. Per le Europee, nonostante le frizioni nazionali FdI-Lega e salviniani-Forza Italia, nessun colpo basso tra candidati pugliesi o capibastone regionali. Tatticismi sottotraccia però sì, incentivati dal voto di preferenza: FdI punta a corazzare il ruolo di testa nel centrodestra, Forza Italia vuol consolidare la progressiva risalita e la Lega deve serrare i ranghi contenendo l'inevitabile flessione pugliese e meridionale rispetto alla media nazionale e alle precedenti percentuali. Distacchi e proporzioni tra partiti contribuiranno ad assegnare il primato sulle mosse per il 2025, l'anno (cruciale e potenzialmente “anno zero”) delle Regionali. Insomma: chi ne esce rafforzato e legittimato, darà le carte. Non solo: in Fratelli d'Italia occhio alle performance dei consiglieri regionali Francesco Ventola e Michele Picaro, saranno l'unità di misura della chimica interna al partito, il primo sostenuto dal ministro “cassaforte” (Affari europei, Pnrr, Sud) Raffaele Fitto, il secondo da Marcello Gemmato, coordinatore regionale di FdI e sottosegretario alla Sanità. Due anime di FdI che si contendono la golden share su tutto, anche sulle prossime candidature. A margine: il ministro salentino è nella rosa di nomi dalla quale Meloni attingerà per indicare un potenziale commissario europeo. Alle Comunali s’è compiuto il “miracolo” del centrodestra compatto, almeno all’apparenza: il giovane leghista Fabio Romito a Bari, l’esperta Adriana Poli Bortone a Lecce, i big a scortare occasionalmente entrambi i candidati nelle diverse iniziative, anche a voler plasticamente dimostrare il senso di lealtà e prossimità di vertici e grandi giocatori. Poi, e si ritorna sempre lì, toccherà ai numeri: l’obiettivo è il ballottaggio partendo con l’handicap dell’opposizione da 20 anni a Bari e da sette a Lecce, la vittoria sarebbe il miglior cemento per tenere tutti assieme, la sconfitta - come sempre - solleverebbe il velo e risveglierebbe vecchie fratture, rese dei conti e repentini cambi di metodo e di protagonisti per il 2025.

Il centrosinistra

Il centrosinistra passeggia in bilico su una contraddizione. Da una parte il sistema di consenso e potere che resiste da vent’anni e che rimane capillare, dall’altra invece la sensazione tangibile del cambio di fase, o persino della fine di un’epoca, amplificata dal cortocircuito delle note vicende baresi politico-giudiziarie. Vicende fortunatamente rimaste ai margini della campagna elettorale, tranne qualche isolato “fuoco”, ma pronte sempre a prorompere di nuovo. Anche qui, faro puntato su asticelle ed elastico dei consensi, soprattutto per Pd e M5s: il testa-a-testa tra i due partiti, che non si sono risparmiati stoccate, scandirà i futuri passaggi. In ballo c’è il ciclo di vita del sempre aleatorio campo largo dem-pentastellati, messo in pausa per le Europee, rinsaldato a Lecce e accantonato (per ora, poi al ballottaggio si vedrà) a Bari. Un primato pugliese del M5s alle Europee indurrebbe definitivamente Giuseppe Conte al gran passo: battere il pugno sul tavolo e pretendere l’indicazione del candidato governatore unitario per il 2025. Magari giocando con sponde non del tutto insospettabili nel Pd, in area Michele Emiliano e dintorni. Prima di tutto, l’ex premier - che ha presidiato in lungo e largo la Puglia - dovrà decidere se e con quali modalità riportare i cinque stelle nella giunta regionale, dopo il fragoroso “strappo a metà” nelle settimane roventi degli scandali giudiziari. Ma la partita a scacchi è all’inizio. Il Pd alle Europee sarà trascinato da Antonio Decaro, sindaco uscente di Bari e già in lizza per il podio dei più suffragati di tutto il Mezzogiorno. Il presidente Anci sarebbe il candidato naturale per la Regione, ma le variabili cominciano a moltiplicarsi e mollare Bruxelles non è percorso così lineare. Intanto però Decaro ha già mobilitato la rete di amministratori, scegliendo una campagna molto local, pezzo a pezzo, e quasi a fari spenti: tornerà utile. Emiliano, dal canto suo, osserva in disparte: sostegno sì ai candidati “di bandiera” (posto che ci sia una bandiera), ma presenza ai minimi storici su palchi e pubbliche manifestazioni, il governatore vuol comunque rimanere il king maker anche sui prossimi tavoli di gioco. Le Comunali per il centrosinistra sono un test chiave e lo sa benissimo - per esempio - Elly Schlein, che a Bari (e a Firenze) ha puntato molte fiches: lo smottamento e la frana nel capoluogo pugliese e a Lecce sarebbe per il Pd molto più di un pericoloso indizio, ma di fatto un terremoto. Che accelererebbe la rottura con questi ultimi vent’anni di consenso e potere, e accentuerebbe l’esigenza di discontinuità e di un cambio di schema e volti.