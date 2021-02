Covid, in calo la curva dei nuovi contagi. Taranto e Brindisi sopra la media regionale. L'analisi Gimbe per la Puglia

Il report settimanale della fondazione Gimbe conferma la discesa della curva epidemiologica in Puglia: per la quarta settimana consecutiva, infatti, si riduce l'aumento dei nuovi contagi. Nella settimana dal 10 al 16 febbraio è stato registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da Covid-19 del 4,6%, la settimana scorsa era stato del 4,8%, prima ancora del 5,7% e del 6,2%. Quindi, pur essendoci una circolazione del Covid-19, la curva epidemiologica è in flessione. Cala anche il dato relativo all'incidenza, passata dai 320 casi ogni 100mila abitanti di una settimana fa ai 304 positivi attuali.

Analizzando il trend provinciale, è ancora una volta il territorio di Taranto quello che registra il maggior incremento percentuale dei casi dal 9 al 16 febbraio (+7,6%), e la maggiore incidenza dal 2 al 16 febbraio con 470 positivi ogni 100mila abitanti. Importante incremento anche per la provincia di Brindisi (+6,3%) ma l'incidenza è 280 casi ogni 100mila abitanti. Nelle altre province, invece, l'aumento dei casi settimanali è sotto la media regionale.

