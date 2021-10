Una “crociera” speciale lungo la Puglia con il treno della Dolce vita: il progetto e gli itinerari

Saranno allestite a Brindisi le carrozze del Treno della Dolce Vita, il nuovo convoglio che permetterà a facoltosi turisti di effettuare una crociera lungo 10 itinerari nei posti più belli di 14 regioni d'Italia. Si tratta di un progetto sostenuto dalla Fondazione Fs italiane e nato dalla partnership tra Trenitalia e Arsenale S.p.A, società creata da Paolo Barletta e Nicola Bulgari, focalizzata nel turismo Made in Italy.

Il percorso



Uno dei 10 percorsi già definiti riguarda un itinerario che parte dalla Città dei Sassi e percorre tutta la Puglia: da Brindisi a Lecce, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, Taranto e Altamura, con una escursione fuori regione sino a Matera e ritorno in Puglia, con lo stop previsto a Bari. Sono previste escursioni in occasione delle varie tappe per permettere ai passeggeri di conoscere luoghi incontaminati dell'entroterra pugliese e monumenti di assoluto valore fuori dai circuiti del turismo di massa. In totale sono già 22 le carrozze di prima e seconda classe di vecchi treni che sono state trainate a Brindisi e depositate nello stabilimento Progresso e Lavoro. Sette carrozze sono arrivate a Brindisi dallo scalo ferroviario di Surbo, 11 da Alessandria via Bari, 4 da Roma. Complessivamente le carrozze trasformate che circoleranno sui convogli turistici attraverso i binari italiani saranno 72 (di cui 6 di scorta) con composizioni composte da 11 carrozze. Ogni convoglio sarà composto da 5 carrozze suite, 2 carrozze deluxe, una carrozza bar, una carrozza ristorante con i migliori chef internazionali, due carrozze per lo staff.

L'avvio delle corse



La tratta ferroviaria utilizzata è quella delle SudEst. Il treno della Dolce Vita inizierà a operare nel febbraio 2023 e avrà la caratteristica di essere completamente Made in Italy. Tutti gli accessori, la componentistica, i dispositivi, gli impianti e gli elementi di arredo saranno rigorosamente di provenienza italiana, fanno sapere le società che operano in partnership sul progetto. In particolare la società Arsenale Spa, che fa riferimento a Paolo Barletta e Nicola Bulgari punta al Sud Italia, cercando di concentrare il più possibile le lavorazioni delle carrozze nel Mezzogiorno. Infatti la lavorazione è stata affidata al Consorzio Produzione e Lavoro) di Brindisi, con MA Group che si occuperà della gestione del revamping delle carrozze. La società MA Group è controllata da Paolo Barletta e comprende anche la Salver di Brindisi, società molto qualificata e attiva nel settore aeronautico che presumibilmente curerà gli interventi ad alta tecnologia nella fase di preparazione dei vagoni extra lusso. La MA Group è azienda specializzata in questi interventi che già si è occupata della manutenzione di un altro treno di lusso, il Venice Simplon Orient Express che collega Londra a Venezia ed è gestito dal gruppo alberghiero Belmond. I prezzo del biglietto sul treno Londra-Venezia è di circa 4 mila euro. Il modello di crociera e di viaggio del Treno della Dolce vita è proprio quello dell'Orient Express. È il primo progetto che punta sul turismo ferroviario in maniera sistemica.

Un viaggio di lusso



I sei treni che saranno allestiti permetteranno a clienti a 5 stelle di muoversi lungo 10 itinerari che attraverseranno 14 Regioni e toccheranno 128 città. Un progetto di turismo lento e di alta gamma che coinvolgerà tutta l'Italia da Nord a Sud, tra città d'arte, luoghi simbolo e piccoli borghi. Il percorso pugliese permetterà di sviluppare un'esperienza fuori dal comune, attraverso la partecipazione a una crociera ferroviaria. Oltre al percorso pugliese, uno porterà i crocieristi da Milano a Cortina attraverso la via del Brennero e le vie dell'Amarone; un altro si muoverà da Milano a Portofino passando per i vigneti del Monferrato e la patria del tartufo. E poi sarà possibile andare da Roma a Tarquinia passando per la Val d'Orcia e la via Tirrenica; da Roma a Matera, attraverso la Transiberiana d'Italia e la ferrovia del Gargano; da Palermo a Trapani lungo la costa occidentale della Sicilia; da Palermo a Messina nella Sicilia da bere tra cantine e degustazioni.

«Il treno della Dolce Vita promette di far godere i passeggeri del fascino del territorio, ma anche dell'esclusività a bordo con il design elegante delle carrozze, le cabine deluxe, personale dedicato per offrire servizi luxury», spiegano gli organizzatori del progetto. I quali aggiungono che «altro aspetto fondamentale sarà il rispetto dell'ambiente: le carrozze del treno della Dolce Vita saranno infatti dotate di ritirate a circuito chiuso e impianti di climatizzazione di ultima generazione privi di fluorocarburi». Gli arredi delle vetture si ispireranno ai più importanti maestri del design italiano come Carlo Scarpa, Gio Ponti, Osvaldo Borsani, Piero Fornasetti e Ignazio Gardella. Il design degli arredi si fonderà con le opere degli artisti italiani di Piazza del Popolo o di indiscussi maestri come Lucio Fontana e Alberto Burri.