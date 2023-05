Quaranta progetti per un totale di un miliardo di euro per combattere la crisi idrica e le conseguenze del clima impazzito che si riversano sull'agricoltura innanzitutto. Ma non solo. È stata sottoscritta una nota indirizzata alla presidenza del Consiglio dei Ministri-Cabina di regia per la Crisi idrica con la quale è stata trasferita la ricognizione degli interventi contro la crisi idrica che possono essere realizzati nel breve periodo sul territorio della Regione Puglia: le firme sono quelle del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del vicepresidente Raffaele Piemontese in qualità di assessore con delega alle Risorse Idriche, dell'assessore all'Agricoltura, Donato Pentassuglia e dei direttori dei Dipartimenti Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Angelosante Albanese, e Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, Gianluca Nardone. Gli interventi segnalati al Governo sono tutti condivisi con i soggetti gestori/attuatori e previsti nella pianificazione di settore a valere sui prossimi investimenti per contrastare la crisi idrica e recuperare le perdite.

La comunicazione della Regione ha suddiviso inoltre in macrosettori gli interventi per garantire una più facile catalogazione. Per esempio, gli interventi a immediata cantierabilità (27 in tutto), ossia quelli per i quali è possibile predisporre direttamente gli atti di gara, per un valore complessivo di 916,5 milioni di euro.

O ancora gli interventi a cantierabilità differita (13), ossia quelli che devono concludere, in qualche mese, procedure autorizzative o aggiornamenti progettuali, per un valore complessivo di circa 78 milioni di euro. Inoltre sono stati suddivisi in due tipologie "potabile" (10 progetti da gestire con Acquedotto pugliese e Arif) e "irriguo" (30 progetti gestiti con Arif e Consorzi di bonifica) e nelle macro-categorie "approvvigionamento", "invasi", "riduzione perdite" e "riuso".

«Abbiamo presentato un elenco di 40 progetti per circa un miliardo di euro sui quali siamo pronti a lavorare ha detto il presidente Emiliano per tutelare, non disperdere e usare al meglio il nostro oro blu, cioè l'acqua. La cabina di regia è stata istituita dal Governo per esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica, siamo quindi fiduciosi che possa assumere favorevoli determinazioni al fine di dare ulteriore impulso allo sforzo di questa Regione per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche».



Il tema della siccità o delle conseguenti intense e anomali piogge è di stretta attualità. Al di là di quanto drammaticamente accaduto in altre latitudini, in Puglia si sconta un'altissima dispersione di acqua dalle condotte idriche. La nota è stata inviata anche al ministro per le Infrastrutture-coordinatore della Cabina di Regia per la Crisi Idrica, e ai ministri dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, degli Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e Pnrr, dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, della Protezione Civile e Politiche del mare, degli Affari regionali e Autonomie, dell'Economia e Finanze.

La Cia Puglia plaude all'operato di Emiliano: «Si tratta di una prima e importante risposta a quanto abbiamo chiesto al presidente della Regione lunedì 22 maggio, nel corso dell'incontro seguito al nostro sit-in di protesta e di proposta condotto unitariamente a Copagri. Su questa battaglia, Emiliano sa che può contare su di noi».

