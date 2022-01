Covid, tamponi quasi dimezzati ma 7.902 nuovi contagi e 11 morti. Tasso di positività: balzo al 18.25%

Giù i tamponi in Puglia: il numero dei test anti-Covid processati nelle ultime 24 ore si è quasi dimezzato passando da 72.066 a 42.395. A restare ancora alto di contro è il numero dei nuovi contagi: 7.902 casi e 11 morti. Numero di contagi che fa schizzare il tasso di positività al 18,2% (ieri era pari a 11.6%).

Più positivi in provincia di Bari e nella Salento

In testa alla classifica delle province che nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare il maggior numero di contagi c'è Bari 2.461 casi. Seguono Lecce (1.475 casi), Foggia (1.317 casi), Taranto (1.024 casi), la Bat Bat(863 casi) e Brindisi (660 casi). Altri 70 casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 32 contagiati la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 143.357 persone attualmente positive 699 sono ricoverate in area non critica (ieri 712) e 69 in terapia intensiva (ieri 67).