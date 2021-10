Covid, zero morti e 76 positivi in Puglia: 54 solo nella provincia di Foggia

Puglia, 76 nuovi positivi e nessun morto per causa del Covid nelle ultime 24 ore. Confortanti i dati diffusi dalla Regione con il bollettino epidemiologico giornaliero, sebbene il numero dei tamponi processati sia inferiore al solito e pari a 7.566. I contagi accertati, invece, sono così distribuiti:

7 in provincia di Bari;

54 in provincia di Foggia;

nessuno nella Bat;

7 nel Salento;

3 nel Brindisino;

1 a Taranto.

Sono in tutto 2.402 gli attualmente positivi al nuovo coronavirus in Puglia, dunque, 134 dei quali ricoverai in reparti di area non critica, 21 invece in Terapia intensiva.

Il bollettino regionale è consultabile al link bollettino-epidemiologico-dell-11-ottobre-2021