Anche in Puglia aumentano i contagi tra i giovani e scende l'età delle persone ricoverate in ospedale nelle aree Covid. A confermarlo è il direttore della Struttura Complessa di Malattie infettive dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, Salvatore Minniti che ora lancia un appello alla vaccinazione. Soprattutto tra gli under 50.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati