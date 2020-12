Il vaccino anti-Covid è in Puglia. Oggi le prime iniezioni

È il “Vaccine day”. In Puglia l’ora “X” è scattata alle 8 di stamani, quando il furgone attrezzato, scortato dai carabinieri, è giunto nell'atrio del Policlinico di Bari. Le 505 fiale sono state prese in consegna dalla dottoressa Maria Dell'Aera, responsabile della farmacia ospedaliera, che le ha suddivise nei contenitori termici destinati ai punti di vaccinazione delle 6 province pugliesi. Da qui i mezzi delle sei Asl regionali sono partiti in direzione delle undici strutture dove da oggi parte la campagna vaccinale. Complessivamente 105 dosi sono destinate all'area metropolitana di Bari e 80 a ciascuna delle altre cinque Asl di Bat, Foggia, Taranto, Brindisi e

Lecce. Ad accogliere il mezzo davanti all'ingresso della farmacia ospedaliera del Policlinico c'era il commissario straordinario Vitangelo Dattoli.

Il carico destinato alla Puglia era arrivato alle 19 di ieri all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari a bordo di un velivolo della Marina militare (nella foto in basso) decollato dall’hub nazionale della Difesa allestito all’aeroporto militare di Pratica di Mare.

A Lecce i vaccini nell'ex ospedale Fazzi .

L’arrivo delle fiale a Lecce, nel Centro vaccinale della Cittadella della salute di piazzetta Bottazzi (il vecchio “Vito Fazzi”), è atteso per le 10.30. E a vaccinarsi per primi saranno il Direttore generale della Asl Rodolfo Rollo, il presidente dell’Ordine dei Medici Donato De Giorgi e un medico delle Usca. Successivamente, tre quadre di operatori sanitari provvederanno a somministrare le dosi al “Dea-Vito Fazzi” di Lecce, nella Rsa “Crispino-Marangi” di Lecce, all’ospedale “Santa Caterina Novella” Galatina, al “Cardinale Panico” Tricase e nella Rsa “Euritalia” di Montesardo.

Brindisi, il primo vaccino nel Di Summa

A Brindisi si comincia alle 10 all’ex ospedale Di Summa. Primo a vaccinarsi il presidente dell’Ordine dei medici, Arturo Oliva. Iniezioni anche al “Perrino” e nella Rsa “Sancta Maria Regina Pacis di Fasano”.

Taranto, vaccini nel dipartimento di viale Magna Grecia

A Taranto, alle 9.30, nell’ambulatorio del Dipartimento di Prevenzione in viale Magna Grecia, il primo a eseguire la vaccinazione sarà il dottor Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione. Poi toccherà a un gruppo di operatori e ospiti di due Rsa di Crispiano e Taranto.

