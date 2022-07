Covid, vaccini: in Puglia 63 hub e le farmacie. Per settembre si valuta un incremento

Allo stato attuale in Puglia sono attivi 63 hub vaccinali, ai quali si aggiungono le farmacie. Con l'allargamento della somministrazione della quarta dose a tutti gli over 60, non sono previste, per ora, altre aperture di sedi. È quanto apprende l'Ansa da fonti sanitarie. In autunno, quando con ogni probabilità la quarta dose sarà estesa a tutte le fasce di età, verrà valutata la possibilità di aumentare i punti vaccinali di popolazione e del territorio, soprattutto nelle città capoluogo.